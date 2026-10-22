Le FC Nantes prépare son déplacement à Geoffroy-Guichard, où il affrontera l’ASSE ce samedi soir. À deux jours de la rencontre, Grégory Poirier a fait un point sur son effectif. L’entraîneur nantais a confirmé le retour de Mathieu Cafaro, ancien joueur des Verts, mais devra composer avec l’indisponibilité de Sekou Doucouré. Dehmaine Tabibou reste quant à lui incertain.

C’est un retour qui ne passera pas inaperçu dans le Forez. Mathieu Cafaro, passé par l’AS Saint-Étienne, est de nouveau disponible avec le FC Nantes avant le déplacement des Canaris à Geoffroy-Guichard.

Grégory Poirier l’a confirmé ce jeudi lors de son point presse :

« Mathieu Cafaro est de retour. Sekou Doucouré a repris, mais c’est encore trop juste. Dehmaine Tabibou, lui, est malade, on voit au jour le jour. »

Une bonne nouvelle pour l’entraîneur nantais, qui récupère donc une solution supplémentaire avant d’affronter le leader de Ligue 2. Reste à savoir quelle place Cafaro occupera dans les choix de son entraîneur pour cette rencontre.

Nantes : Doucouré forfait, Tabibou incertain

En revanche, Sekou Doucouré ne devrait pas être du déplacement à Saint-Étienne. Le joueur a repris l’entraînement, mais le staff nantais estime qu’il est encore trop tôt pour envisager son retour à la compétition.

La situation de Dehmaine Tabibou est différente. Malade, il fait l’objet d’un suivi quotidien. Sa présence dans le groupe dépendra de l’évolution de son état d’ici samedi.

Grégory Poirier devra donc attendre avant de connaître précisément les forces dont il disposera pour ce déplacement.

L’ASSE attend Nantes dans le Chaudron

Cette rencontre intervient dans un contexte sportif contrasté. Saint-Étienne reste sur une victoire importante face au Red Star (0-1), tandis que Nantes s’est incliné à domicile contre Dunkerque (2-3).

Les hommes d’Ian Cathro chercheront à poursuivre leur dynamique devant leur public. De leur côté, les Canaris tenteront de réagir après leur dernière défaite.

Le retour de Mathieu Cafaro ajoute une dimension particulière à cette affiche. L’ancien Stéphanois pourrait retrouver Geoffroy-Guichard sous les couleurs nantaises, à condition d’être retenu dans le groupe et utilisé par Grégory Poirier.

Source : déclarations de Grégory Poirier relayées par ICI Sport, 22 octobre 2026.