Tamar Svetlin ne coupe pas forcément avec le football lorsqu’il quitte l’entraînement. Le milieu de l’ASSE suit plusieurs championnats et garde un œil sur ses anciens clubs. Pour ne rien manquer, il lui arrive même de multiplier les écrans.

Un téléphone, un ordinateur et une télévision. Tamar Svetlin a parfois besoin des trois pour suivre son programme du dimanche. Entre l’Angleterre, la Slovénie et la Pologne, le joueur stéphanois honore plusieurs rendez-vous chaque week-end.

Dans l’interview accordée à RTV Slovenija, il raconte une journée passée devant les matchs : « Dimanche, j’ai d’abord regardé Arsenal, l’équipe que je supporte. Ensuite, j’ai regardé le derby de Styrie entre Maribor et Celje, puis Korona Kielce, mon ancien club, qui jouait contre Lech. » Avec une organisation adaptée : « J’avais allumé mon téléphone, mon ordinateur et ma télévision en même temps. »

Arsenal et ses anciens clubs restent au programme

Le Slovène révèle ainsi son attachement à Arsenal. Mais la Premier League ne prend pas toute la place dans ses habitudes. Depuis la France, Svetlin continue de regarder les rencontres de son pays. « Je suis constamment les résultats, donc je reste au courant de ce qui se passe. Je regarde les matchs que je peux, surtout les grandes affiches. Je regarde souvent Celje, Maribor et l’Olimpija. »

Un autre club attire également son attention, et ce, pour une raison que Tamar Svetlin explique : « J’aime aussi beaucoup regarder Brinje, en raison de son style de jeu particulier. »

Un intérêt qui dépasse donc les équipes pour lesquelles il a joué. Svetlin, en amoureux du beau jeu, suit aussi des formations dont le football lui plaît, sans limiter ses soirées aux affiches les plus médiatisées. La Pologne conserve néanmoins une place particulière. Lors de son départ cet été, le nouveau Stéphanois avait adressé un long message aux supporters de Korona Kielce. Ses habitudes montrent qu’il continue de suivre son ancien club, même après son arrivée dans le Forez. « J’essaie de suivre plusieurs championnats », explique-t-il. « Quand j’ai du temps libre, j’aime regarder le championnat slovène. »

Même devant son écran, Svetlin a un avis sur l’arbitrage

Le derby entre Maribor et Celje ne lui a pas échappé. Interrogé sur le but de Benjamin Verbič annulé après un contact entre Armandas Kučys et Miha Blažič, Svetlin ne partage pas la contestation de l’entraîneur de Celje, Zoran Zeljković. « À mon avis, c’était clairement une faute. Je pense que le mouvement de Kučys a augmenté l’intensité du contact. Après avoir revu les images, j’étais convaincu qu’une faute serait sifflée. »

Il suit les résultats, mais aussi les actions et les décisions qui nourrissent les discussions après les rencontres. Dans ce même entretien, Svetlin évoque également l’ambiance autour de la sélection slovène après son déplacement en Écosse. Il décrit un groupe qui a retrouvé de la confiance : « Depuis que je suis en sélection, je ne me souviens pas d’un meilleur match de la Slovénie. Un état d’esprit positif s’est installé. »