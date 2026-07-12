Le recrutement estival s'accélère encore pour la section féminine de l'AS Saint-Étienne. Ce samedi, la défenseure Roxane Couasnon s'est engagée officiellement en faveur des Vertes lors de ce mercato.

La direction stéphanoise continue de blinder son arrière-garde pour la saison à venir. Après plusieurs signatures majeures, une joueuse d'expérience quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre le Forez.

Mercato : Roxane Couasnon débarque à l'ASSE en provenance de l'OM

À 27 ans, la joueuse originaire de Tours possède un solide vécu dans l'Hexagone. Passée par Orléans, Le Puy ou encore Saint-Malo, elle s'était imposée comme un élément clé de l'OM depuis 2022. Elle a d'ailleurs activement participé à la montée des Phocéennes dans l'élite lors de la saison 2024-2025.

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Freinée par quelques pépins physiques l'an dernier en Arkema Première Ligue, la latérale a choisi de donner un nouvel élan à sa carrière. Elle arrive motivée par le projet stéphanois construit pour ce mercato d'été. Elle retrouvera d'ailleurs Ninon Blanchard et Roxane Couasnon.

Une polyvalence précieuse pour le collectif de Yannick Chandioux

L'entraîneur forézien apprécie énormément le profil de sa nouvelle recrue. Yannick Chandioux met en avant sa faculté à occuper plusieurs postes sur les ailes.

« Roxane peut jouer à droite, comme à gauche, dans les couloirs. Elle a été formée à un rôle de piston, mais peut aussi jouer dans une défense à quatre. Elle a une qualité de centre très intéressante et a quelques années d'expérience positives dans cette Seconde Ligue, ce qui nous sera précieux cette saison. »

De son côté, Roxane Couasnon affiche de grandes ambitions. Arrivé durant ce mercato, elle souhaite aider ses nouvelles partenaires à retrouver le plus haut niveau français très rapidement.

« J'ai hâte de commencer cette nouvelle aventure sous de nouvelles couleurs. Et je ferais tout mon possible pour aider mes coéquipières à replacer le club en Arkema Première Ligue. »

Un effectif qui prend une fière allure sur le marché des transferts

La cellule de recrutement stéphanoise réalise un travail remarquable. L'équipe enregistre déjà son septième renfort de poids depuis l'ouverture des transactions. En ce jour de la reprise des entrainements collectifs, le groupe prend forme.

Le groupe de Seconde Ligue affiche désormais une belle profondeur à tous les postes. Mais, le mercato n'est pas encore terminé !