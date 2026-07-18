Le compte à rebours est lancé. Le 8 août prochain, l'AS Saint-Étienne ouvrira sa saison de Ligue 2 sur la pelouse du stade Bonal face au FC Sochaux-Montbéliard. Promus après une saison réussie en National, les Lionceaux abordent ce retour dans l'antichambre de l'élite avec de l'ambition... mais aussi un effectif en pleine mutation.

Entre une montée acquise au terme d'un exercice maîtrisé, une préparation estivale qui bat son plein et un mercato déjà très animé. Sochaux sera loin d'être un promu ordinaire. Le club historique du Doubs avait manqué au paysage du football français professionnel. Tour d'horizon du premier adversaire des Verts.

Un promu qui veut rapidement s'installer en Ligue 2

Après plusieurs saisons compliquées marquées par une relégation administrative puis sportive, le FC Sochaux-Montbéliard a retrouvé la Ligue 2 grâce à une saison aboutie en National.

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Les Doubistes arrivent avec une dynamique positive et comptent bien profiter de l'enthousiasme de leur retour à Bonal pour lancer idéalement leur championnat face à l'ASSE.

La préparation semble d'ailleurs aller dans ce sens. Les hommes de Vincent Hognon ont déjà dominé le FC Zurich (2-1) et poursuivront leur montée en puissance avec plusieurs affiches face à Grenoble (18 juillet), Metz (22 juillet), Dijon (25 juillet) puis Auxerre (1er août), avant de recevoir Saint-Étienne.

Un mercato animé… et déjà un coup dur pour les Lionceaux

Si le FC Sochaux-Montbéliard poursuit activement son recrutement, le club s'apprête également à perdre l'un de ses principaux artisans de la montée. Aymen Boutoutaou est en effet annoncé avec insistance du côté de la Roumanie, où le FCSB devrait rapidement boucler son transfert.

Ce départ constituerait un véritable coup dur pour Vincent Hognon tant le joueur a pesé sur la saison des Lionceaux. Arrivé l'été dernier dans le Doubs, l'ailier a disputé 31 rencontres de National, avec un temps de jeu moyen de 81 minutes par match, inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives.

Les chiffres confirment d'ailleurs son importance. Selon le rapport Data'Scout, Boutoutaou termine meilleur ailier buteur du championnat National, avec un indice de performance de 50, tout en occupant la 6ᵉ place des ailiers provocateurs (indice de 48). Une production offensive qui en faisait l'un des principaux atouts sochaliens.

Pour pallier ce départ, le FCSM a confirmé la signature de Landy Nomel. Libre de tout contrat après son aventure en Suisse, l'ailier rejoint les Lionceaux avec la mission de compenser la perte de l'un des hommes forts de la montée.

Une équipe encore difficile à cerner

Pour Ian Cathro, préparer ce premier déplacement ne sera pas simple.

Le FC Sochaux continue de remodeler son effectif et pourrait présenter un onze très différent de celui qui a obtenu la montée il y a quelques semaines.

Cette incertitude rend le premier rendez-vous de la saison encore plus particulier. Si l'ASSE fera naturellement figure de favorite sur le papier, les Verts devront se méfier d'un promu porté par l'euphorie de son retour en Ligue 2.