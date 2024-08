Le mercato a officiellement fermé ses portes, ce qui n’empêche pas les derniers mouvements d’être officialisé. L’arrivée de Lucas Stassin a été finalisée avant la clôture de la période des transferts. Le prêt d’un jeune joueur aurait également été conclu.



L’ASSE dégraisse

Le club stéphanois s’est renforcé à 11 reprises en comptabilisant 9 recrues et 2 prolongations. La dernière recrue de l’ASSE, Lucas Stassin doit encore être officialisée. Le club a également compté plusieurs départs. Irvin Cardona, Nathanaël Mbuku et Stéphane Diarra ont terminé leurs prêts en fin de saison dernière. Maxence Rivera est parti libre du côté de Dunkerque. Dylan Chambost s’est engagé en MLS, à Columbus Crew précisément. Darling Bladi a lui été prêté à Bourg en Bresse. Le club du forez attend toujours de savoir si Mahmoud Bentayg va être prêté à Zamalek. D’autres joueurs étaient également invités à partir. C’est le cas de Thomas Monconduit, Anthony Briançon et Benjamin Bouchouari. Aucun des 3 n’a trouvé preneur. Ils devraient donc rester à Saint-Etienne.

Beres Owusu direction QRM

Beres Owusu va également partir en prêt. Selon nos informations, le jeune défenseur va poursuivre sa saison du côté de QRM. Alors que le joueur a été titulaire contre Monaco et présent dans le groupe contre Le Havre, il va aller décrocher du temps de jeu en national 1. En effet, selon nos informations, il va être prolongé par le club avant de partir dans son nouveau club pour la saison 2024-2025 !

Karim Cissé file à Annecy

Dans les toutes dernières minutes du mercato, L’équipe nous annonce le départ de Karim Cissé en prêt à Annecy. Le jeune milieu offensif stéphanois va retrouver la ligue 2, un championnat qu’il a brièvement connu. L’international guinéen a été lancé par Laurent Batlles la saison passée. Fort d’une préparation intéressante, l’ancien coach stéphanois n’avait pas hésité à le faire entrer en jeu à plusieurs reprises.