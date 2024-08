Nous arrivons bientôt à la fin du mercato. Dans quelques minutes, les clubs français ne pourront plus recruter. L’ASSE avait plusieurs souhaits lors de cette dernière semaine. Le club souhaitait notamment recruter un attaquant de pointe. Un numéro 9 débarque officiellement dans le Forez !

Lucas Stassin signe à Sainté

Le mercato stéphanois touche à sa fin, après 8 recrues et 2 prolongations, le club s’est activé lors de ces dernières heures. L’ASSE qui souhaitait à tout prix un numéro 9 aura attendu le dernier jour du mercato estival. Après avoir tenté Mohamed Bamba, le club s’est heurté à des complications pour le buteur lorientais.

Le club s’est alors tourné vers Lucas Stassin. Le jeune buteur de Westerlo s’est distingué en ce début de saison. Il a inscrit 2 buts et 3 passes en 5 rencontres de championnat. Le club ligérien a rapidement trouvé un accord avec le club belge. Le montant de l’opération est estimé à moins de 10 millions d’euros, bonus compris. L’attaquant formé à Anderlecht va donc découvrir la Ligue 1 sous les couleurs vertes. C’est dans les derniers instants du mercato que l’ASSE vient d’officialiser l’arrivée de Lucas Stassin.

Le communiqué de l’ASSE

Né en 2004 à Braine-le-Comte, proche du centre de la Belgique, Lucas Stassin fait ses débuts au Stade Brainois, le club de sa ville natale, située à une heure de Bruxelles. C’est d’ailleurs tout proche de la capitale belge que sa carrière s’accélère, plus précisément sous les couleurs du RSC Anderlecht. À 10 ans, le jeune footballeur prend en effet le chemin d’un des clubs les plus prestigieux du pays, auréolé de 34 sacres nationaux.

Avec les Violets, Lucas Stassin franchit les étapes de la pré-formation puis intègre la formation des U18 aux U23, pensionnaires de Challenger Pro League (D2 Belge). Dans l’anti-chambre de l’élite, l’attaquant au sens du but inné signe 14 réalisations en 20 matches lors de la saison régulière 22-23. Il profite également de cet exercice pour faire ses premiers pas en professionnel, à l’automne 2022, avec une titularisation face au FC Bruges en Jupiler Pro League, mais également une apparition lors de deux rencontres de Conférence League.

Pour poursuivre son apprentissage au plus haut niveau, Lucas Stassin rejoint le KVC Westerlo, septième de la saison régulière 2022-2023, l’été dernier. Immédiatement, il fait sa place à la pointe de l’attaque, disputant 28 rencontres et inscrivant 9 buts la saison dernière. À l’occasion de ce début d’exercice 2024-2025, l’attaquant est titularisé lors de cinq nouvelles rencontres, présentant un bilan convaincant avec 2 buts et 3 passes décisives.

En parallèle de son parcours en club, Lucas Stassin est international belge. Il compte 14 sélections des U15 aux Espoirs. Le buteur a d’ailleurs été tout récemment sélectionné pour le prochain rendez-vous des Diablotins, qu’il rejoindra dans quelques jours à l’occasion de cette trêve internationale. Ce sera cette fois dans la peau d’un joueur de l’ASSE ! Nouvel attaquant des Verts, Lucas Stassin est désormais lié au club du Forez jusqu’en 2028, avec une saison supplémentaire en option.