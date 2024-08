Le mercato agite l’actualité des Verts. Alors que l’officialisation de Lucas Stassin se fait attendre, le club n’a décidé de pas communiquer le groupe. Une donne inhabituelle puisque la communication donne toujours le groupe la veille de la rencontre entre 17h et 20h. Pourquoi ce retard ?

Le club se concentre sur le mercato et ne communiquera pas le groupe ce soir. En effet, il sera communiqué demain à 10h. Le service communication est pleinement investi dans sa mission « Last day du mercato ». Une explication qui se comprend et qui paraît logique. En attendant, Lucas Stassin, les 20 stéphanois qui tenteront de ramener des points de leur déplacement en Bretagne !