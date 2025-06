L’ASSE féminine entre dans une nouvelle ère avec l’arrivée de Sébastien Joseph. Un profil expérimenté pour reconstruire et viser plus haut.

Arrivé en provenance du DFCO, Sébastien Joseph débarque dans le Forez jusqu'en 2027 avec un CV déjà bien garni.

Un technicien reconnu pour relancer le projet stéphanois

À 46 ans, l’ex-entraîneur de Dijon a su démontrer sa capacité à bâtir dans la durée. Sous sa houlette, le club bourguignon a terminé 4e de la phase régulière de l’Arkema Première Ligue cette saison, flirtant avec le top 3. Une performance saluée, fruit d’un travail méthodique et d’une gestion humaine affirmée.

Sa carrière dans le football féminin débute à Rodez où il décroche une 5e place et une demi-finale de Coupe de France dès la première saison. Il confirme à Soyaux avec trois maintiens consécutifs. Un parcours ponctué par un passage à la Ligue Méditerranée comme cadre technique.

Structurer un projet durable à l'ASSE

Joseph arrive avec des ambitions claires : structurer, stabiliser et performer. Sur son site l'ASSE reprend ses mots. "Je rejoins aujourd’hui un grand club qui veut faire plus qu'exister dans ce championnat d'Arkema Première Ligue. Mon staff et moi allons tout faire pour répondre à l’ambition de nos dirigeants qui ont des objectifs élevés. Servir un projet ambitieux dans lequel la section féminine est considérée et où il y a un vrai respect du professionnalisme, c’est exactement ce que je recherchais. J’ai l’envie de structurer et d’apporter une méthodologie différente. L’idée n’étant pas de tout révolutionner car de très bonnes choses ont été faites jusqu’à maintenant. J’ai un projet de jeu basé sur les attaques rapides et les transitions. Au-delà de ça, je souhaite avoir des joueuses extrêmement rigoureuses et investies dans le projet."

Son projet de jeu est clair : transitions rapides, attaques percutantes, et discipline collective. L’objectif est de faire de l’ASSE une équipe respectée et durablement compétitive dans l’élite.

Une dynamique à reconstruire après une saison difficile

Dixième de l’Arkema Première Ligue cette saison, l’ASSE sort d’un exercice délicat, aussi bien sur le plan sportif qu’organisationnel. L’arrivée de Sébastien Joseph et de son adjoint Tom Bouvier marque un tournant stratégique.

Jean-Marc Barsotti, président de l'association ASSE, souligne :

"L’arrivée de Sébastien Joseph marque le début d’un nouveau cycle. Nous sommes en train de bâtir un projet pour permettre à la section féminine d'être ambitieuse dans les années à venir. Sébastien est un entraîneur qui possède beaucoup d’expérience. Son discours sur l’aspect technique a plu à toutes les composantes du club. Je lui souhaite la bienvenue. Par ailleurs, je tiens à remercier Marc-Antoine Brihat d’avoir pris l’équipe au mois de janvier et de l’avoir maintenue dans l’élite du football féminin. Il occupera désormais le rôle d’entraîneur du groupe U19 féminin et assurera ainsi le lien très important qu’il doit y avoir entre cette équipe avec le groupe des professionnelles."