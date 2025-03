Les coulisses de la Ligue 1 restent un territoire jalousement protégé par les clubs, au grand dam des diffuseurs. DAZN, principal détenteur des droits, et beIN Sports dénoncent un accès limité aux vestiaires et aux moments intimes des équipes, contrairement à ce qui se pratique dans d'autres championnats européens. Cette restriction freine l'engagement des fans et suscite de nombreuses tensions entre les diffuseurs et les clubs.

La charte média en vigueur en Ligue 1, bien que légèrement actualisée chaque saison, laisse aux clubs la gestion des accès aux vestiaires et autres zones sensibles. Résultat : les diffuseurs se voient refuser l’entrée à ces espaces stratégiques, pourtant incontournables pour enrichir la narration des matches. "C'est une frustration constante", confie, au journal L'Equipe, Florent Houzot, directeur de la rédaction de beIN Sports. "On réclame un accès plus large, mais les clubs restent frileux."

Un contrôle strict des clubs sur les images "inside"

Si certains clubs comme Lens, Brest ou Strasbourg se montrent plus ouverts, les grandes équipes telles que le PSG, l’OM et l’OL verrouillent leurs coulisses. DAZN a même dû verser 150 000 € pour obtenir un partenariat avec l’OL, incluant des images tournées par le club lui-même et validées avant diffusion. Cette pratique contraste avec des championnats comme la Liga ou la Premier League, où des images "inside" sont régulièrement mises en avant.

Les clubs invoquent la nécessité de préserver l’intimité du groupe et la concentration des joueurs, notamment lors des trajets en bus ou des moments de vestiaire. "Ce sont des lieux où la pression est maximale", justifie un responsable de communication d’un club de Ligue 1. "Laisser entrer une caméra, c’est exposer des instants de vulnérabilité."

Vers une ouverture progressive des coulisses de la Ligue 1 ?

Face aux critiques et à la pression financière, des évolutions sont envisagées. DAZN discute actuellement de la mise en place d’une séquence "Open VAR", permettant d’écouter les échanges entre les arbitres et la cellule VAR, un dispositif déjà adopté en Serie A. Certains clubs se montrent aussi ouverts à tester de nouvelles expériences, comme la sonorisation des échauffements ou la diffusion d’images du bus des joueurs.

Cependant, la Ligue 1 reste encore loin des standards de la NBA ou de la Bundesliga en matière d’accès aux coulisses. "Les clubs doivent comprendre que ces contenus sont essentiels pour engager les supporters et valoriser leur image", estime Stefano Bernabino, directeur éditorial de DAZN. Reste à voir si la Ligue et ses clubs seront prêts à franchir ce cap.