Après un sans-faute lors du premier tour qualificatif à l’automne dernier (trois victoires en trois matchs), l’équipe de France U17 s’apprête à disputer le Tour Élite, dernière étape avant l’Euro 2025. Les jeunes Tricolores affronteront la Finlande, le Danemark et la Grèce dans des rencontres cruciales organisées à Dax et Saint-Paul-lès-Dax, dans le District des Landes. Leur objectif est clair : terminer en tête du groupe A3 pour décrocher une place en phase finale, qui se tiendra en Albanie du 19 mai au 1er juin.

Parmi les vingt joueurs convoqués par le sélectionneur Lionel Rouxel, deux jeunes talents de l’AS Saint-Étienne ont été retenus : Paul Eymard (milieu de terrain) et Djylian Nguessan (attaquant). Issus du centre de formation stéphanois, ces deux espoirs auront à cœur de se distinguer sous le maillot bleu et de contribuer à la qualification de l’équipe.

Un défi de taille pour l'équipe de France

Le parcours des Bleuets débutera le mercredi 19 mars face à la Finlande, avant d’enchaîner avec une confrontation contre le Danemark le samedi 22, puis un match décisif face à la Grèce le mardi 25 mars. Pour espérer rallier l’Euro, les jeunes Français devront réaliser un parcours sans faute. Avec deux Stéphanois dans leurs rangs, ils pourront s’appuyer sur le talent du Forez pour faire la différence.

Résumé du match contre le Danemark

Rapidement les Verts vont ouvrir la marque. Sur une passe décisive de N'guessan, Azizi trompe la vigilance d'un gardien adverse. Dans la foulée, le stéphanois se charge de doubler la mise. Bien trouve en profondeur, il ajuste le portier du Danemark d'une frappe sous la barre. Le Danemark va réduire la marque mais N'guessan va inscrire un nouveau but, son 17e but en 20 sélections avec les tricolores. Mbaye viendra alourdir le score en seconde période. Les bleus s'imposent 4-1 et ont 9 orteils à l'Euro U17 puisqu'ils sont leaders avec 6 points devant le Danemark (3 points) et un goal-average bien favorable.

Le but du break par Djylian Nguessan 🇨🇵 (08, BU) avec un joli travail de Ibrahim Mbaye 🇨🇵 (08, AD/BU sur ce match) Il ne faut pas laisser autant d'espace à Mbaye 😂 pic.twitter.com/rz0TcSAfsR — NS Scout 🇫🇷🇩🇿🇩🇪 (@PourTolerance) March 22, 2025