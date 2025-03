Grâce à son succès contre l’OM (3-1), le Paris Saint-Germain (PSG) s’envole en tête de la Ligue 1 avec 19 points d’avance sur son dauphin marseillais. À sept journées de la fin du championnat, le club de la capitale pourrait être sacré dès la 27e journée, sous certaines conditions. Un scénario qui pourrait se concrétiser lors du déplacement au stade Geoffroy-Guichard pour affronter une AS Saint-Étienne en grande difficulté.

La trajectoire de Paris et celle de l'ASSE ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors que les Parisiens s'envolent tranquillement vers le titre, les Verts jouent leur maintien et se battent pour ne pas retomber en Ligue 2, une petite année après s'en être extirpé.

Ainsi, l’AS Saint-Étienne joue sa survie en Ligue 1. Englués dans la zone rouge, les Verts ont un besoin urgent de points pour espérer se maintenir. Après un match interrompu contre Montpellier, ils doivent impérativement réussir un exploit contre Paris pour relancer leur dynamique et éviter une fin de saison cauchemardesque. La pression sera maximale sur les épaules des Stéphanois, qui devront livrer une prestation XXL face à l’ogre parisien.

Les conditions du sacre pour le PSG

Pour décrocher officiellement son titre à Geoffroy-Guichard, le PSG doit réunir plusieurs éléments :

Gagner contre l’ASSE

Espérer une défaite de Marseille à Reims

Voir Nice perdre ou faire match nul contre Monaco

Si ces trois critères sont remplis, Paris serait mathématiquement champion à sept journées de la fin. Un scénario qui, en plus d’être un coup dur sportif pour l’ASSE, accentuerait la frustration des supporters stéphanois, qui verraient, une nouvelle fois, les parisiens faire la fête sur leur pelouse...

L'ASSE condamnée avant l'heure ?

Ce match pourrait marquer un tournant dans la saison des deux équipes. Côté PSG, un sacre rapide permettrait de se concentrer pleinement sur la Ligue des champions et de gérer la fin de saison sans pression en championnat. Pour Saint-Étienne, l’objectif sera tout autre : éviter de devenir la victime d’une célébration parisienne en décrochant un résultat positif. Une défaite serait mal venue, même si elle semble à ce jour inéluctable au vu des forces en présence dans chaque équipe. Le PSG ressemble actuellement à un rouleau compresseur bien difficile à arrêter.

Une trêve avant le choc

Avant cette échéance, plusieurs joueurs parisiens rejoindront leurs sélections nationales pour disputer la Ligue des Nations. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué seront notamment attendus avec les Bleus pour un déplacement en Croatie. Du côté stéphanois, cette coupure pourrait être l’occasion de recharger les batteries et de se préparer mentalement. Deux stéphanois seront toutefois sur le pont avec leur équipe nationale. Il s'agit de Zuriko Davitashvili et Dylan Batubinsika.

Ainsi, entre un PSG en route vers un nouveau sacre et une ASSE en pleine opération maintien, l’enjeu sera total à Geoffroy-Guichard. Ce match s’annonce bouillant, tant pour le titre que pour la lutte pour le maintien. Rappelons-nous, pour nous rassurer, la très belle prestation stéphanoise au Parc des Princes il y a quelques semaines...