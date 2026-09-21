Le match entre l’OL et Rennes a été interrompu quelques minutes ce samedi soir. Alors que Lyon menait 2-0 grâce à un doublé d’Ernest Nuamah, une banderole visant l’ASSE a été déployée dans le Virage Nord. Des chants insultants ont également été entonnés, poussant l’arbitre Mathieu Vernice à renvoyer les joueurs aux vestiaires.

La rencontre avait pourtant parfaitement débuté pour les Lyonnais. Ernest Nuamah avait rapidement fait la différence avec deux réalisations, permettant à l’OL de prendre une sérieuse avance face à Rennes. Mais alors que les joueurs de Paulo Fonseca semblaient maîtriser leur sujet, l’ambiance a brusquement changé dans les tribunes du Groupama Stadium.

Une banderole visant l’ASSE provoque l’interruption

Peu avant la mi-temps, une banderole visant Saint-Étienne a été déployée dans le Virage Nord. La situation a rapidement pris une autre dimension avec des chants insultants dirigés contre l’ASSE. Le speaker du stade est alors intervenu pour rappeler les règles aux supporters présents dans la tribune.

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Malgré ce premier message, puis un second rappel à l’ordre, les chants se sont poursuivis. Le délégué de la rencontre a finalement décidé d’intervenir. Informé de la situation, l’arbitre Mathieu Vernice a demandé aux joueurs de regagner les vestiaires.

Cette décision a provoqué une scène inhabituelle. Les joueurs rennais ont rapidement quitté la pelouse. Du côté lyonnais, plusieurs joueurs sont restés sur le terrain dans un premier temps. Corentin Tolisso, capitaine de l’OL, est directement allé échanger avec les supporters du Virage Nord afin de tenter d’apaiser les tensions.

L’entraîneur Paulo Fonseca s’est également rendu auprès des supporters. Les dirigeants lyonnais Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger ont eux aussi rejoint la zone concernée pour tenter de comprendre la situation. La banderole a finalement été retirée.

👀 Incident en tribunes ! OL-Rennes interrompu avant la pause après une banderole insultant Saint-Étienne. 🛑 pic.twitter.com/xp8xHal22b — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 20, 2026

L’ASSE au cœur d’un nouvel incident dans un stade de Ligue 1

Après plusieurs minutes d’incertitude, les joueurs ont brièvement rejoint les vestiaires. L’interruption a finalement duré environ un quart d’heure. Les Lyonnais sont ensuite revenus sur la pelouse pour effectuer quelques exercices afin de réactiver les muscles avant la reprise du jeu.

La rencontre a donc pu reprendre après cette coupure. Lyon a ensuite poursuivi sa démonstration face à Rennes. Zachary Athekame a inscrit le troisième but dès la 49e minute, avant que Corentin Tolisso ne participe lui-même au festival offensif avec une quatrième réalisation à la 76e. L’OL s’est finalement imposé 4-0.

L’incident restera néanmoins comme l’une des images marquantes de cette rencontre. Un épisode qui intervient alors que les rivalités entre supporters lyonnais et stéphanois continuent de provoquer régulièrement des tensions autour des rencontres de Ligue 1. Cette fois, l’incident n’aura finalement pas empêché l’OL de reprendre le contrôle du match et de s’imposer largement face aux Rennais.