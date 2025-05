L’ASSE reçoit Toulouse pour la 34e et dernière journée de Ligue 1. Une rencontre symbolique puisque la LFP met à l’honneur la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie.

Dimanche, le stade Geoffroy-Guichard sera le théâtre d’un duel avec une grande pression sportive entre lASSE et le Toulouse FC. Pour les Verts, le maintien est en pointillé, tandis que les Violets sont solidement installés en milieu de tableau. Mais au-delà du terrain, cette rencontre revêt une dimension bien plus importante.

Comme chaque année, la Ligue de Football Professionnel s’engage pour la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, célébrée le 17 mai. L’objectif : sensibiliser le public et les acteurs du football à la lutte contre toutes les formes de discriminations liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre.

Durant cette 34e journée, les clubs de Ligue 1 arboreront des brassards et équipements arc-en-ciel, symboles de diversité et de tolérance.

Zakharia Boukhlal absent contre l'ASSE ? Une possibilité !

En mai 2023, Zakharia Boukhlal avait refusé de prendre part à la rencontre entre le TFC et Nantes, organisée dans le cadre de cette même campagne. Quelques jours plus tard, l’international marocain s’était exprimé avec diplomatie : « Le respect est une valeur que j'estime beaucoup. Il s'étend aux autres, mais il englobe aussi le respect de mes propres croyances. C'est pourquoi je ne pense pas être la personne la plus apte à participer à cette campagne. »

Son absence est possible, selon le site spécialisé sur le TFC, LesViolets : "Il y a deux ans, Zakaria Aboukhlal avait refusé de porter ce maillot. La saison dernière, il était blessé. Cette année, son choix reste incertain. À Nantes, Mostafa Mohamed a déjà décidé de ne pas jouer pour les mêmes raisons, malgré l’enjeu du maintien. Carles Martinez Novell - qui sera suspendu pour cette rencontre - tiendra une conférence de presse ce vendredi."

Réponse probablement ce vendredi en conférence ou au pire lors de la publication du groupe du TFC qui se déplacera à Geoffroy Guichard.