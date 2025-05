Une nouvelle défaite en Ligue 1, une qualification pour la Ligue des champions qui s’éloigne, et une DNCG toujours en embuscade… Le club lyonnais vit une période critique. Une crise économique pendant que l'ASSE traverse une crise sportive.

Rien ne va plus à l’Olympique Lyonnais. Battus à Lens (2-1) ce dimanche, une semaine après une défaite dans le derby face à l’ASSE (2-1), les hommes de Paulo Fonseca sombrent dans une crise aussi bien sportive qu’économique. Avec 54 points, l’OL pointe désormais à la 7ᵉ place de Ligue 1, à trois longueurs du podium, et voit ses rêves de Ligue des champions s’évaporer.

« Depuis l’enchaînement des événements des deux dernières semaines et la défaite face à Lens (1-2), hier, on ne se le demande plus, c’est devant nous : vu d’en haut, cela va finir comme ça », écrit Vincent Duluc dans son édito paru lundi dans L’Équipe. Le journaliste ne mâche pas ses mots : « L’OL a doublé sa dette depuis l’arrivée de John Textor, parce qu’il sera dans l’incapacité de la rembourser sans la Ligue des champions, parce que le fonds Ares (...) finira par siffler la fin de la récréation. »

Une relégation administrative toujours en suspens pour l'OL

Le 15 novembre dernier, la DNCG a prononcé une menace de rétrogradation administrative à l’encontre du club rhodanien. Une épée de Damoclès toujours présente malgré quelques rentrées financières cet hiver. Si l’OL ne termine pas dans les quatre premiers – ce qui semble de plus en plus probable – la sanction pourrait tomber.

Selon L’Équipe, aucun dirigeant lyonnais ne s’est exprimé après la défaite à Lens, alors que la crise sportive est désormais actée. John Textor, dont la promesse d’entrée à la Bourse ou encore la vente de parts dans Crystal Palace n’a pas encore porté ses fruits, est désormais sous pression. L’Américain devra répondre aux exigences de la DNCG et à celles des créanciers.

Et si relégation il y a, ce n’est pas sans conséquence pour le bas du classement : le barragiste de Ligue 1 serait alors repêché, comme le prévoit le règlement.

Saint-Étienne aux premières loges ?

Pour l’AS Saint-Étienne, qui lutte pour le maintien, le sort administratif de l’OL pourrait avoir des répercussions indirectes. En cas de 16ᵉ place et de défaite en barrages, les Verts pourraient être repêchés si Lyon était relégué sur décision administrative. D’après l’article 520 de la LFP, c’est le club perdant du barrage d’accession en Ligue 1 qui est prioritairement repêché ". Un scénario encore très lointain. D'autant plus après les résultats de la J32 de Ligue 1.

Quoi qu’il en soit, la situation semble critique pour un club que Vincent Duluc qualifie d’« ancien grand club, qui n’irait nulle part s’il n’allait pas dans le mur ». Avec un avenir sportif incertain et une instabilité économique grandissante, l’OL traverse la plus grave crise de son histoire depuis l’arrivée de Jean-Michel Aulas en 1987.

Bientôt, l’OL jouera des matchs où il ne pourra plus dire que c’est la faute des joueurs. Un avertissement glaçant signé L’Équipe.