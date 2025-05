Chaque semaine, ne manquez pas Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient Monaco, à la recherche de leur quatrième victoire sous la direction d’Eirik Horneland. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

Monaco a rapidement pris l'avantage face à Saint-Étienne grâce à un but d'Akliouche dès la 2e minute, bien servi par Caio Henrique. Les Stéphanois, cueillis à froid, ont ensuite tenté de réagir, imposant un rythme élevé et dominant la possession (60 % en première période), mais sans efficacité offensive. Malgré une belle occasion ratée par Pétrot juste avant la pause, les Verts rentrent aux vestiaires menés 1-0, la faute à un réalisme monégasque bien supérieur (4 tirs cadrés sur 5). En seconde période, l’espoir renaît brièvement avec une magnifique frappe de Davitashvili à la 65e, qui égalise et enflamme le stade.

Mais Monaco réplique aussitôt : Al-Musrati redonne l’avantage aux siens à la 68e, puis Balogun aggrave le score dix minutes plus tard, après une erreur défensive. Les Stéphanois, malgré plusieurs changements offensifs, ne parviennent pas à revenir. Leur manque de précision dans les trente derniers mètres et leurs errements défensifs les condamnent face à une équipe monégasque efficace et opportuniste. Ce revers souligne les lacunes persistantes de l’ASSE, malgré des intentions de jeu positives et un engagement constant. Monaco s’impose logiquement, profitant des faiblesses adverses avec réalisme.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Keuhn

Chroniqueurs : Nolan Roux et Benjamin Corgnet

Chat : Paul

DEBRIEF : L'ASSE rate le coche (25’)

- Le match en un mot ?

- Un problème d'efficacité dans les deux surfaces ?

- Une différence trop grande entre les deux équipes

- Comprenez vous la titularisation de Nguessan dans un match aussi important ?

- Vos Tops - vos flops

- Le Projet Kilmer, année 1, c'est raté ?

Ligue 1 : C'est fini ? (10’)

Pour vous, c'est terminé ?

la DNCG pour nous sauver ?

Prochain RDV : Reims (15’)

- La dernière chance pour espérer

- Quel 11 pour l’ASSE ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin