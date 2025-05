Déjà assuré du maintien, l’AJ Auxerre a livré une prestation indigne ce dimanche contre Le Havre (1-2). En roue libre, les Bourguignons se sont inclinés dans les derniers instants face à un adversaire qui jouait sa survie en Ligue 1. Une défaite qui fait enrager leur entraîneur… et qui pourrait peser lourd pour l’ASSE.

Ce dimanche à l’Abbé-Deschamps, l’AJA a littéralement « éteint la lumière », pour reprendre les mots de son entraîneur Christophe Pélissier. Menant pourtant 1-0 contre le cours du jeu, les Auxerrois ont cédé deux fois sur coups de pied arrêtés — la spécialité havraise. Résultat : une défaite qui pourrait condamner l’ASSE à la relégation, si Le Havre venait à prendre des points contre l’OM.

L'AJA n'a pas été "professionnel".

La sortie de Pélissier en conférence de presse a le mérite d’être clair : « Il y avait une équipe qui jouait sa vie et l'autre qui était en vacances. [...] Je n’ai pas su préparer une équipe pour faire un match aujourd’hui. » Lucide, l’entraîneur de l’AJA a fustigé le manque d’envie, de connexion entre les joueurs, et une attitude totalement déconnectée de l’exigence du haut niveau : « On n’a pas été bons là où on a des qualités. Trop de touches, pas de rythme, personne n’était là. [...] Aujourd’hui, on n’a pas été professionnels. »

Une déclaration forte, qui résonne comme un aveu d’échec pour une équipe qui devait au moins jouer le jeu pour l’équité sportive de la Ligue 1. D’autant plus en menant au score…

Sinayoko (Auxerre) : « On ne s’est pas donné à fond »

Auteur de l’unique but bourguignon, Lassine Sinayoko a, lui aussi, livré un constat sans détours : « On n’a pas mis tous les ingrédients. On n’a pas sous-estimé l’adversaire, mais on ne s’est pas donné à fond. [...] On est déçus, tous autant qu’on est. »

Le Malien regrette un match « sans repli défensif, sans justesse technique », mais surtout sans mental : « On avait travaillé les coups de pied arrêtés, on savait qu’ils étaient forts là-dessus. Et on prend deux buts comme ça. »

Alors que la course au maintien bat son plein, ce relâchement général pourrait avoir des conséquences très lourdes. L’ASSE, battue par Monaco, voit Le Havre s’envoler à quatre points avec deux matchs à jouer.

Conséquence lourde pour l'ASSE en Ligue 1

Côté stéphanois, l'addition est lourde. Auxerre, acteur indirect du sprint final, a-t-il faussé la lutte pour le maintien ? La question mérite d’être posée. Mais ce dimanche, une chose est sûre : seuls les Havrais ont joué leur match. Et l'ASSE ne peut s'en prendre qu'à elle-même de ne pas avoir fait mieux ces dernières semaines.