Ce week-end, l'ASSE affrontait l'ogre monégasque. Dans un stade Geoffroy-Guichard acquis à la cause des Verts, les hommes d'Eirik Horneland était dans l'obligation, a minima, d'empocher un point pour recoller au Havre. Défaits 3-1, les Verts s'enfoncent vers la ligue 2. Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

Après une entame très difficile avec l’ouverture du score de Akliouche à la 2ème minutes, les Verts ont su revenir au score par l’intermédiaire de Davitashvili avant de sombrer et de s'incliner 1-3. Voici les tops et flops de cette 32ème journée de championnat.

Les tops de l’ASSE

Zuriko Davitashvili

L’attaquant géorgien a cru sonner la révolte stéphanoise en inscrivant une frappe somptueuse à la 65èmeminute. Son 2ème buts en 2 matchs après celui inscrit à Strasbourg. Au-delà de cette réalisation, il a su se rendre disponible, mais en ne faisant pas toujours les bons choix.

Florian Tardieu

Le milieu de terrain de l’ASSE a réalisé un match très correct dans l’entre-jeu. Le numéro 10 stéphanois est impliqué dans le but égalisateur. C’est lui qui fait la passe décisive à Davitashvili notamment.

Les supporters

Ils sont venus assister sans doute au dernier match de la saison avec les kops pleins. Car oui, l’ASSE va connaître sa sanction par rapport au derby ce mercredi. Il y a de gros risques pour que le public stéphanois soit sévèrement sanctionné. Pas une bonne nouvelle en sachant qu’il reste encore Toulouse lors de la dernière journée à domicile et peut-être un potentiel barrage...

Les flops de l’ASSE

Gautier Larsonneur

Le capitaine stéphanois a encore connu une soirée difficile avec trois buts encaissés. Il est notamment fautif sur le deuxième but monégasque. Musrati prend sa chance à l’entrée de la surface et Larsonneur est incapable de stopper la frappe pourtant sur lui. Ce but coûte notamment très cher, car il intervient quelques secondes après l’égalisation verte.

L’entame de match

Elle a été complètement ratée... À la deuxième minute, Akliouche lançait déjà l’ASM. Ce qui a grandement refroidi le plan de jeu stéphanois. L’ASSE a concédé son 13ème buts cette saison dans le premier quart d’heure. Une statistique qui en dit long...

Pierre Ekwah

Le milieu de terrain stéphanois a eu beaucoup de mal ce samedi soir. Il a énormément ralenti le jeu stéphanois. Alors oui, parfois, le peu de mouvements devant lui devait jouer. Mais son match reste quand même loin de son rayonnement habituel.

Irvin Cardona

L’attaquant stéphanois a connu 71 minutes difficiles avant de sortir. L’ancien Brestois n’a pas toujours fait les bons choix et a même loupé une énorme occasion dans les dix premières minutes. Il va falloir faire plus pour lui et ses coéquipiers pour espérer sauver les Verts de la relégation. Prochain rendez-vous samedi prochain à Reims !

Quentin Verchère