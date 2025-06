Malgré une belle performance lors de l’exercice précédent, Kenny Rocha Santos, 25 ans, quitte le Paris 13 Atletico pour signer dans un club qui évolue également en National : Rouen. Un choix étonnant pour un joueur passé par Saint‑Étienne et Nancy, et observé par des clubs supérieurs.

Né le 3 janvier 2000 au Cap‑Vert, Kenny Rocha Santos a intégré le centre de formation de l’ASSE en 2016. Il signe son premier contrat pro à seulement 16 ans, le 25 novembre 2016, et revêt successivement le brassard de capitaine des équipes de jeunes. Ses débuts professionnels surviennent le 1er février 2017 en Coupe de France face à Auxerre, puis en Ligue 1 contre Caen (26 février 2017), où il est titularisé lors d’une défaite 0‑1.

Une trajectoire sinueuse vers Rouen

En juillet 2019, il rejoint l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 2 en paraphant un contrat pour 3 saisons. Il y découvre le championnat professionnel avant de s’envoler vers la Belgique et le KV Ostende en mai 2021. Cependant, son passage en Pro League ne le retient pas durablement. En 2023, il s'envole pour Chypre où il s'engage avec le KZ Zakakiou. Il quittera ce club à peine une saison après son arrivée pour retrouver une écurie en France. À l’automne dernier, il rejoint le Paris 13 Atletico, club formateur en National.

Auteur d’une « grosse saison », Rocha Santos était courtisé par plusieurs clubs à l’issue de l’exercice. Mais malgré cet intérêt supposé, il choisit de s’engager avec le Rouen FC pour poursuivre en National. Une décision surprenante révélée par Laurent Pruneta, journaliste pour Le Parisien...

Équipe nationale : un joueur toujours présent

Titulaire de 18 sélections dès le 28 mars 2022, lorsqu’il trouve le chemin des filets face à Saint-Marin en amical (2‑0), Rocha Santos reste un pilier du Cap‑Vert. Il figure également dans l’effectif pour les Coupes d’Afrique des nations de 2021 et 2023. Un statut international qui a renforcé sa notoriété.

Une signature aux multiples enjeux

Son arrivée à Rouen intervient dans un contexte de reconstruction. Le club normand, très ambitieux, veut franchir un palier en vue d’une montée rapide vers la Ligue 2. Avec un joueur expérimenté aux commandes du milieu, formé à l’élite, l’objectif est clair : fiabiliser l’entrejeu et renforcer la base pour la phase retour. Mais le fait que Rocha Santos n’ait pas saisi la possibilité de rejoindre un club de rang supérieur laisse place à l’interrogation.

Rouen offre à Kenny Rocha Santos ce qu’un club de niveau supérieur pourrait lui refuser : un rôle de titulaire, un projet à construire, et un cadre stable. En revanche, il perd toute visibilité en championnat professionnel, là où la compétition est plus relevée. Le pari semble risqué, mais peut s’avérer payant en termes d’épanouissement. Pour le rebond chez les pros, on verra plus tard...