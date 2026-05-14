En course pour son maintien en Ligue 1, Auxerre a pris une option face à Nice ce week-end en s’imposant 2-1. Si l’AJA a fait une grosse opération comptable, elle a perdu Bryan Okoh pour plusieurs mois.

Dimanche dernier, Auxerre a renversé l’OGC Nice lors de l’avant dernière journée de Ligue 1. Les hommes de Christophe Pélissier ont pris trois points qui leur permettent de quitter la place de barragiste à une journée du terme.

La course au maintien relancée en Ligue 1

Ce succès leur a permis de passer devant leur adversaire et d’espérer un maintien direct dans l’élite. Lors de la dernière journée, Auxerre devra faire un exploit sur la pelouse de Lille, troisième tandis que Nice accueillera Metz. Sur le papier, les hommes de Claude Puel semblent avoir toutes leurs chances d’éviter les barrages.

L’ASSE pourrait être directement concernée par cette dernière journée de Ligue 1, à condition de s’imposer vendredi face à Rodez, au Stade Geoffroy Guichard lors des playoffs.

Rupture des Ligaments croisés pour Okoh

Cet hiver, l’AJ Auxerre a accueilli Bryan Okoh en provenance de Lausanne. Le suisso-américain s’est très vite fait une place comme titulaire indiscutable au sein du club de l’Yonne.

Arrivé en toute fin de mercato, le natif de Houston à connu sa première titularisation en Ligue 1 lors du succès 3-1 à Metz le 15 février avant de ne plus quitter le onze de départ de Christophe Pélissier.

En plus de réaliser des prestations intéressantes sur le plan défensif, le jeune joueur, qui fêtera ses 23 ans le 16 mai, a inscrit trois buts lors de ses douze premiers matchs avec Auxerre.

Face à Nice, Bryan Okoh connaissait sa douzième titularisation avec l’AJA. Sur le premier ballon chaud joué par les niçois, Sofiane Diop suivait la frappe de Cho détournée par Okoh et permettait aux Aiglons de mener 1-0. En contrant le ballon dans sa chute, le défenseur suisse s’est fait mal au genou et a dû quitter ses partenaires.

Ce mardi, L’Equipe a révélé que l’ancien joueur de Lausanne souffre d’une rupture des ligaments croisés. Un énorme coup dur pour Auxerre avant la dernière journée de Ligue 1 mais surtout en vue d’éventuels barrages. Christophe Pélissier perd pour plusieurs mois l’un de ses titulaires indiscutables…