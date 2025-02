À la veille d'un déplacement crucial au Stade Vélodrome, l'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, s'est exprimé en conférence de presse ce jeudi midi. L’occasion pour lui d’évoquer les enjeux de cette rencontre face à l’OM, deuxième du championnat, ainsi que la situation délicate des Verts dans la course au maintien.

Un défi de taille pour l'ASSE

L'ASSE aborde cette 22ᵉ journée avec une pression énorme. Actuellement 16ᵉ avec seulement 18 points, les Stéphanois doivent absolument engranger des résultats pour éviter de sombrer encore plus vers la zone rouge. Face à eux, une équipe marseillaise en pleine forme et invaincue à domicile cette saison. Horneland devra répondre aux interrogations sur la préparation de son équipe, les éventuels ajustements tactiques et l’état d’esprit de ses joueurs avant ce déplacement périlleux.

Un effectif affaibli

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Pour répondre, je dirais que Dennis Appiah est out. Concernant Yvann Maçon, la situation reste incertaine. C'est du 50-5, tandis que pour Maxime Bernauer, je pense qu'il est prêt, même s'il n'a participé qu'à trois entraînements. Globalement, il semble en forme et capable.

Concernant Moueffek, il nous a rejoint pour les entraînements. Pour l’instant, il participe uniquement aux séances spécifiques, et nous travaillons pour lui permettre de réintégrer progressivement les entraînements collectifs sans restrictions.

Pour Dennis, il s'est blessé quelques minutes avant la fin du match contre Rennes. Sa charge de travail a été trop intense ces derniers temps. Nous avons dû le ménager cette semaine et il pourrait être absent entre 6 et 10 jours.

Quant à Yvann Maçon, son problème reste au niveau du genou : il n'est pas à 100 % et doit encore récupérer. Pour Ben Old, nous pensons qu'il pourra intégrer les entraînements début mars – il lui faudra environ 3 à 4 semaines de préparation, ce qui pourrait lui permettre d'être opérationnel en match vers la fin du mois de mars. Il travaille beaucoup et on fait en sorte qu'il revienne le plus vite possible."

Un mode bricolage activé

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Quelle solution dans le couloir droit ? Pierre Cornud a joué à gauche contre Rennes, et son retour nous offre de nouvelles options. De son côté, Léo Pétrot a dû évoluer en défense centrale et peut également se positionner sur les côtés. Nous avons par ailleurs Kevin Pedro, issu de la réserve.

Il est toujours délicat de changer constamment la ligne défensive. En tant qu’entraîneur, je recherche la continuité. Nous avons dû modifier notre dispositif récemment, et cela se reproduira si nécessaire, en fonction des joueurs disponibles.

Idéalement, il vaut mieux s’appuyer sur une défense stable, avec des automatismes éprouvés, mais la situation actuelle nous oblige à nous adapter.

Pour le prochain match en championnat, face à une équipe avec une défense compacte – sans oublier Marseille et d'autres adversaires de qualité –, il nous faudra trouver des solutions pour espérer obtenir un résultat positif."