Blue Crow Sports Group coupe court aux rumeurs. Après les informations du quotidien espagnol AS évoquant un possible désengagement du groupe américain du football européen, l'actionnaire majoritaire du HAC publie un communiqué pour réaffirmer son engagement auprès du Havre Athletic Club.

La sortie était attendue. Après la vente de Leganés au groupe 885 Capital et les spéculations qui avaient suivi sur un retrait progressif de Blue Crow du football, le club normand avait besoin d'éteindre l'incendie. C'est chose faite.

HAC : BCSG hausse le ton et détaille ses investissements

Dans son communiqué, Blue Crow Sports Group ne se contente pas de démentir. Le groupe liste les actions déjà engagées pour préparer la saison 2026-2027 : augmentation de capital en cours, garanties financières en vue du passage devant la DNCG, investissements sur les installations sportives du groupe professionnel avec notamment un terrain hybride et une extension du centre d'entraînement. Des engagements concrets, chiffrables, difficiles à balayer d'un revers de main.

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Le message est clair : on ne prépare pas une saison de cette façon quand on a un pied dehors.

«Pérenniser le club dans l'élite» : l'ambition affichée

BCSG et le HAC se projettent ensemble, selon le communiqué, pour «faire rayonner les couleurs Ciel & Marine et pérenniser le club dans l'élite du football français». Un vocabulaire de long terme qui tranche avec le portrait d'un groupe cherchant la sortie peint par la presse madrilène.

Jean-Michel Roussier avait déjà démenti toute velléité de vente il y a deux jours. Le communiqué de BCSG enfonce le clou. Les rumeurs sur un HAC à vendre n'avaient visiblement pas de base solide, ou du moins pas à ce stade.

Le Havre repart en Ligue 1 cet été avec un actionnaire qui dit vouloir rester. La reconstruction sportive peut commencer sur des bases stables. Le HAC tue dans l'oeuf les rumeurs qui commençaient à fleurir sur les réseaux sociaux. Non l'ASSE ne montera pas en Ligue 1 par ce biais là. Il faudra batailler en Ligue 2 la saison prochain.