À l'occasion de la J30 de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais se déplace à Geoffroy-Guichard. L'ASSE attend les lyonnais de pied ferme. Paulo Fonseca s'est présenté en conférence de presse avant ce derby chaud bouillant. Des propos retranscrits par L’Équipe.

L'OL a pris un véritable coup sur la tête ce jeudi à Old Trafford. Convaincus qu'ils allaient l'emporter, les lyonnais ont vécu une fin de soirée cauchemardesque en encaissant trois buts en cinq minutes. Une déroute dans les derniers instants de la prolongation qui pourrait laisser des traces. Dans les discours, on s'y refuse. On souhaite utiliser le Derby pour rapidement se relever et aller chercher la qualification en Ligue des champions.

Paulo Fonseca (Entraîneur de l'OL) : "On doit comprendre le moment, c'est passé, on n'a pas le temps pour déprimer ou pour pleurer, maintenant on a cinq matches très importants pour nous. On ne peut pas changer le passé. On doit récupérer mentalement pour le derby, même si on n'a pas beaucoup de temps. Ça a été un moment difficile mais on sait ce qu'on a à faire dans le futur. J'ai beaucoup parlé avec les joueurs et je continue à le faire."

Ligue 1 : L'ASSE en thérapie pour l'OL ?

Paulo Fonseca (Entraîneur de l'OL) : "On sait que c'est un match décisif, les joueurs comprennent l'importance de prendre les trois points. J'ai déjà connu beaucoup de grands derbys au Portugal, en Ukraine, en Italie... C'est très spécial pour les supporters et pour nous aussi. On doit vraiment prendre trois points. J'ai confiance dans mon groupe car ils sont forts mentalement.

Je m'attends à un match très difficile, surtout en ce moment. Ils sont dans un moment décisif au classement. Je suis surpris par leur qualité et leur intensité offensive, donc je sais qu'il faudra bien défendre. Devant, ils ont des joueurs de talent. Pendant les premières quinze minutes du match, ils vont être très agressifs et il faut se préparer à ça."

Matic forfait pour le derby

Paulo Fonseca (Entraîneur de l'OL) : "On a un absent avec Lucas Perri, qui ne sera pas là. Nemanja Matic est blessé à une hanche, sinon, tous les autres joueurs sont prêts pour le match, la priorité était de récupérer. Dans le but, j'ai confiance en Rémy Descamps, il n'y a aucun problème avec ça, notre entraîneur des gardiens lui a déjà parlé."