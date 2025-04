Ce samedi soir, Marseille recevait Montpellier dans un match crucial pour le haut comme le bas du classement de Ligue 1. Si l’OM partait favori, les regards stéphanois étaient, eux aussi, tournés vers le Vélodrome, tant le résultat du MHSC pouvait valider la relégation des héraultais.

Troisième avant cette 30e journée, l’Olympique de Marseille jouait gros dans la course à la Ligue des champions. Les hommes de Roberto De Zerbi, solides à domicile depuis plusieurs semaines, savaient qu’ils ne devaient pas laisser passer l’opportunité face à la lanterne rouge montpelliéraine.

Marseille devait gommer l'affront subit à Monaco une semaine plus tôt (3-0). La pression était sur les épaules olympiennes, mais l'enjeu financier et sportif de la C1 suffisait à maintenir la concentration.

Montpellier condamné en Ligue 1

Avec 15 petits points en 29 journées avant ce match, Montpellier semblait déjà condamné à la relégation. Le club héraultais avait l’occasion de créer la surprise, mais ses chances étaient minces face à une équipe de Marseille favorite et à domicile.

La défense montpelliéraine, la plus perméable de Ligue 1 avec l'ASSE (66 buts encaissés avant le match), a de nouveau été mise à rude épreuve. Malgré la volonté de faire bonne figure, la lanterne rouge n’avait plus de marge de manœuvre et son avenir en Ligue 1 s’obscurcit un peu plus. Mathématiquement, le MHSC est officiellement en Ligue 2 à quatre journée de la fin du championnat.

Résumé de la rencontre

L’OM a largement dominé Montpellier (5-1) lors de la 30e journée de Ligue 1. Les Marseillais ont rapidement pris l’avantage grâce à un doublé de Greenwood (dont un penalty), un but contre son camp de Bille, puis des réalisations de Rowe et Rabiot. Montpellier a sauvé l’honneur par L. M. Davin. La supériorité marseillaise s’est reflétée dans la possession et les occasions. Ce succès permet à l’OM de rester dans la course aux places européennes, tandis que Montpellier encaisse un nouveau revers validant la relégation du MHSC.