À 24h du derby, l'ASSE et l'OL sentent la pression monter d'une affiche à la saveur particulière. Le compte youtube de la Ligue 1 a offert un reportage de près de 19 minutes qui appuie sur la particularité de cette affiche. En terres stéphanoises encore davantage. Durant ce reportage, plusieurs personnes prennent la parole, des joueurs Louis Mouton et Léo Pétrot au directeur sportif Loic Perrin. Voici leurs propos.

⚔️ Enjeux sportifs majeurs

Pour l'ASSE : Actuellement en difficulté, les Verts restent sur deux défaites et un match nul. Une victoire est cruciale pour éviter une relégation en Ligue 2, seulement un an après leur remontée.

Pour l'OL : Après une élimination européenne face à Manchester United, les Lyonnais doivent impérativement gagner pour rester en course pour le podium de la Ligue 1 et une qualification en Ligue des Champions.​

"Dans un match, tout est possible ! L'historie du match, on ne la connait pas, l'idée, c'est de jouer avec engagement et détermination et l'énergie comme on est capable de le faire." (Loic Perrin avant ASSE-OL)

Loic Perrin (directeur sportif de l'ASSE) : "Le niveau est différent aujourd'hui (entre Lyon et Saint-Étienne) mais on a la chance dans notre sport, dans le football, on le voit en coupe de France où le petit gagne, c'est de plus en plus fréquent. Dans un match, tout est possible ! L'historie du match, on ne la connait pas, l'idée, c'est de jouer avec engagement et détermination et l'énergie comme on est capable de le faire. Et de faire le maximum ! On a toujours dit que le maintien était l'objectif. Si on prend à date, on rivalise toujours pour le maintien. On a réussi à montrer quelquefois un très beau visage, d'une équipe qui était capable de rivaliser avec des équipes importantes du championnat. On a manqué de consistance. Je pense qu'on n'a pas été récompensé sur tous nos matchs et quand tu ne prends pas de points... mentalement, il faut être très solide."