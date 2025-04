Alors que le football français traverse une nouvelle crise autour de la diffusion de la Ligue 1, les dirigeants de clubs attendent toujours un signe fort pour sortir de l’impasse. Un acteur surprise pourrait s'inviter dans ce dossier...

La Ligue de Football Professionnel est plus que jamais dans l’incertitude. Après l’échec des négociations avec DAZN, qui a refusé l’accord de rupture proposé par le médiateur, la situation est à nouveau figée. Le spectre d’un non-paiement des 140 M€ restants dus cette saison plane toujours. Pire encore : la plateforme envisage, selon plusieurs sources, de retenir 50 M€, plongeant un peu plus les clubs dans le flou financier.

Le football français paie aujourd’hui le prix d’années d’instabilité dans la gestion de ses droits TV. Et à mesure que les échéances approchent, les présidents de clubs redoutent un scénario catastrophe : celui où aucune solution viable ne serait trouvée avant la fin de saison.

Un nom familier revient dans le paysage

Dans ce contexte tendu, une nomination est venue semer quelques graines d’espoir : l’arrivée de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media. Ancien dirigeant de M6, homme d’influence dans le monde des médias, il représente peut-être l’interlocuteur idéal pour renouer les liens rompus avec un acteur historique… Canal+.

Et c’est justement Maxime Saada, président de la chaîne cryptée, qui a surpris tout le monde dans L’Équipe : « Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. »

Canal+ prêt à rouvrir le dialogue pour la Ligue 1 ?

L’information surprend d'autant plus que Canal+ est toujours engagé dans un conflit judiciaire avec la LFP. Le groupe dénonce toujours une inégalité de traitement lors de l’appel d’offres 2021. À l’époque, Amazon avait obtenu 80 % des matches pour 250 M€, tandis que Canal+ payait 332 M€ pour 20 %. Un déséquilibre jugé inacceptable par Saada, qui n’a pas digéré le camouflet. « Je n’oublie en rien le préjudice qui nous a été causé », a-t-il insisté. Mais la personnalité de De Tavernost semble changer la donne.

Nous sommes dans un contexte où plus aucun diffuseur majeur ne semble prêt à s’engager massivement. Ainsi, un retour – même partiel – de Canal+ représenterait un virage stratégique majeur. Pour les clubs, ce serait un signal fort de stabilité, après des mois d’angoisse.

Une mission à haut risque pour De Tavernost

Maxime Saada ne se fait cependant pas d’illusions sur la tâche qui attend son ancien confrère : « Je lui ai dit : "La descente n’est pas terminée pour la Ligue 1. Assure-toi de ne pas être blâmé pour le reste de la chute." »

Mais il reconnaît aussi, en creux, la motivation du nouveau patron de LFP Media : « Réussir là où tout le monde a échoué, ça doit lui plaire. »

La Ligue 1 vit une période charnière. Entre incertitudes juridiques, crise de confiance et trous dans la trésorerie, l’horizon reste bouché. Pourtant, l’hypothèse d’un retour de Canal+ – longtemps écartée – redonne un soupçon d’espoir. Et dans un football français en manque de repères, ce n’est déjà pas rien !