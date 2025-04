Ce samedi après-midi, Le Havre affrontait le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Une rencontre a priori déséquilibrée en Ligue 1, mais aux conséquences majeures dans la course au maintien. Les supporters de l’AS Saint-Étienne avaient les yeux rivés sur la capitale.

Leader incontesté de la Ligue 1, le Paris SG abordait cette rencontre avec l’objectif de prolonger son invincibilité en championnat. Bien que déjà largement en tête, les Parisiens souhaitaient rester sur une bonne dynamique avant leurs échéances européennes.

Avec un effectif largement supérieur sur le papier et un banc fourni, le PSG avait tout pour contrôler les débats en imposant son rythme.

Le Havre en souffrance… et sous pression en Ligue 1

Pour Le Havre, 16e avant cette 30e journée, ce déplacement au Parc pouvait être vu comme un “joker” dans la course au maintien : aucune obligation de résultat, mais beaucoup à perdre. Déjà lourdement battus à domicile par Rennes (1-5), les hommes de Didier Digard devaient éviter de sombrer à nouveau, notamment sur le plan mental.

La question n’était pas tant de prendre des points, mais d’éviter une nouvelle claque qui pèserait sur le goal average, actuellement très fragile. Les Normands devaient également montrer qu’ils restaient mobilisés pour les dernières journées, où ils affronteront Monaco, Marseille et Strasbourg.

Une opportunité pour l’ASSE

Pour l’AS Saint-Étienne, 17e avec 24 points avant ce match, chaque défaite havraise rapproche un peu plus la 16e place. Le duel à distance entre les deux clubs est plus serré que jamais, et le résultat du Parc pouvait redonner un énorme espoir aux Verts, à condition de battre Lyon dimanche soir.

Si l’écart en points se réduisait (ou restait de trois), et si l’écart au goal average n’était pas aggravé, les cartes seraient totalement rebattues à l’issue de la 30e journée. L’ASSE resterait dans la course au barrage… ou bien verrait son retard s’aggraver, selon le scénario parisien.

PSG - HAC, le Résumé

Qualifié pour le demi-finales de la Champions League, le PSG a fait tourner son effectif pour cette rencontre. Les hommes de Luis Enrique ne comptent pas oublier l’objectif de finir le championnat invaincu, pour autant.

Dès la 8ème minute de jeu, Barcola trouve Doué dans la surface. L’ancien rennais se joue du défenseur havrais avant de marquer d’une frappe déviée par Gautier Lloris. Le score ne bougera plus jusqu’à la pause.

Les champions de France démarrent fort la seconde période. Après moins de 5 minutes, Mayulu pique son ballon au dessus du portier havrais. Le ballon est prolongé au fond des filets. Au ralenti, il semble que Gautier Lloris marque contre son camp mais le but est accordé à Gonçalo Ramos. A l’heure de jeu, le HAC réduit la marque sur corner par l’intermédiaire d’Issa Soumaré.

Sans briller, le Paris SG s’impose finalement sur le score de 2-1. L’ASSE reste à 3 points du Havre avant le derby demain soir.