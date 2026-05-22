ASSE - Nice : François Clerc connaît les deux clubs de l'intérieur. L'ancien défenseur des Verts et des Aiglons, aujourd'hui président d'un club d'Andrézieux, s'est confié à Nice-Matin sur la situation niçoise avant la finale de Coupe de France contre Lens et le barrage qui suivra contre Saint-Étienne. Son analyse est sans complaisance.

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Avant ASSE - Nice, « La sinistrose absolue » : Clerc ne mâche pas ses mots

L'homme qui a porté les deux maillots voit la situation niçoise avec lucidité. Pour François Clerc, le contexte qui entoure l'OGC Nice en ce moment dépasse le simple mauvais résultat : « C'est la sinistrose absolue. C'est un casse-tête pour Claude Puel parce qu'il y a cette double confrontation contre Sainté qui arrive très vite derrière. »

Un constat qui rejoint ce que les données et les images montrent depuis des mois. Un vestiaire fracturé, des supporters en guerre contre leurs propres joueurs, zéro victoire à domicile en Ligue 1 depuis octobre. Et maintenant une finale de Coupe de France à gérer trois jours avant de débarquer à Geoffroy-Guichard.

La finale : Lens sous pression, Nice libéré ?

Clerc renverse la lecture sur la finale de vendredi soir au Stade de France. Lens, vice-champion de France, arrive en favori assumé. Et selon l'ancien défenseur, c'est précisément ce statut qui peut jouer en faveur du Gym : « Ce vendredi, en finale de Coupe de France, la pression est sur Lens. Le Gym n'a rien à perdre. Le fait d'arriver un peu caché peut lui permettre de hausser son niveau de jeu et son approche mentale. »

Une logique défendue dans le sport de haut niveau. L'équipe qui n'a rien à perdre joue souvent mieux que celle qui doit confirmer. Mais Clerc tempère : pour que ce scénario se réalise, il faudra que les cadres niçois se réveillent enfin. « Il y a de très bons joueurs qui sont méconnaissables. » Et un miracle en finale, s'il se produit, pourrait selon lui changer radicalement la dynamique mentale avant le barrage.

Puel face au casse-tête de la composition

La question qui agite les observateurs niçois est simple : Puel va-t-il faire tourner vendredi pour préserver ses joueurs avant Saint-Étienne ? Clerc pense que non. « Je pense qu'il va essayer quand même de mettre l'équipe la plus performante possible au Stade de France. » Jouer à fond contre Lens, encaisser potentiellement 90 minutes supplémentaires dans des jambes déjà à bout, puis rejouer à Geoffroy-Guichard trois jours plus tard : le pari physique est là.

Clauss, Diop : le niveau minimum exigé pour espérer

Clerc fixe la barre pour les cadres niçois. Ce ne sera pas suffisant d'être un peu mieux que contre Metz. Il faut retrouver le vrai niveau : « Tous les joueurs comme Clauss et Diop vont devoir se mettre à leur vrai niveau pour espérer quelque chose. S'ils sont encore un peu en dedans, ou juste un tout petit mieux que contre Metz, ça ne passera pas. »

Pour les supporters stéphanois, cette analyse d'un homme qui connaît les deux clubs de l'intérieur parle forcément. Si les Clauss et Diop ne retrouvent pas leur niveau, Nice sera vulnérable. Et si le Chaudron fait le boulot le 26 mai, les Verts pourraient mettre le Gym sous une pression psychologique dont il n'aurait pas les ressources pour se relever trois jours plus tard à l'Allianz Riviera.

Source : Nice-Matin