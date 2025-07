Alors que l’ASSE vient de vivre une nouvelle désillusion avec une relégation en Ligue 2, le club a lancé une grande opération de reconstruction. Au cœur de cette stratégie, un secteur étonnamment stable retient l’attention : celui des gardiens de but.

La descente en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024-2025 a laissé un goût amer dans le Forez. Pourtant, la direction n’a pas traîné pour lancer son mercato. L’objectif est limpide : rebondir immédiatement et retrouver la Ligue 1 dès la fin de saison 2025-2026. Dans ce contexte, plusieurs ajustements ont été opérés.

Parmi les recrues déjà enregistrées, Chico Lamba et Mahmoud Jaber viennent renforcer respectivement l’axe défensif et le milieu de terrain. Irvin Cardona et Maxime Bernauer, dont les prêts ont été jugés concluants, ont vu leurs options d’achat être levées. Autant de mouvements qui confirment la volonté des dirigeants de maintenir une base compétitive.

Côté départs, plusieurs éléments de l'effectif ont fait leurs valises : Ibrahim Sissoko (Bochum, D2 allemande), Pierre Cornud (Maccabi Haifa), Yunis Abdelhamid (FAR Rabat), Anthony Briançon (Pau FC) et Louis Mouton (Angers) ne feront plus partie du projet.

Malgré ces changements profonds, un secteur semble avoir échappé à la vague verte du mercato : celui des gardiens de but.

Gardiens ASSE : une stabilité apparente… mais des mouvements en coulisses

À première vue, le poste de gardien semble verrouillé. Gautier Larsonneur a rapidement affiché sa volonté de rester à l’ASSE pour relever le défi de la remontée. Véritable patron de la défense, son leadership et son brassard de capitaine font de lui une pièce maîtresse du dispositif d'Eirik Horneland.

Derrière lui, Brice Maubleu, expérimenté et professionnel irréprochable, continue de jouer les doublures de luxe. Toutefois, le gardien formé à Grenoble ne cache pas qu’une offre de titulaire en Ligue 2 pourrait le faire réfléchir. À ce jour, il reste impliqué dans le projet, mais rien n’est gravé dans le marbre surtout quand on voit la valse des gardiens en Ligue 2...

Enfin, Boubacar Fall, qui occupait le rôle de troisième gardien, a vu son contrat arriver à terme sans prolongation. Son départ a donc libéré une place précieuse dans la hiérarchie.

Et c’est là que les choses deviennent intéressantes. Le club dispose de deux jeunes portiers sous contrat : Issiaka Touré, né en 2004, qui sort de deux saisons pleines en National 3 avec la réserve, et Noa Delacroix, jeune espoir né en 2006 et arrivé en provenance de Versailles en juillet 2023. Naturellement, Touré semblait destiné à endosser le rôle de numéro 3. Mais lors du premier match de préparation contre Carouge (3-1), c’est Delacroix (lire le portrait ici) qui a accompagné le groupe professionnel.

Noa Delacroix, la surprise du staff stéphanois

Cette décision n’est pas anodine. Elle traduit peut-être un changement de perspective de la part du staff. Certes, l’absence de Touré peut s’expliquer par la volonté du club de lui trouver une porte de sortie sous forme de prêt. Après deux saisons à jouer en National 3, l’heure est venue pour lui de franchir un palier. Les dirigeants veulent lui offrir du temps de jeu dans un championnat plus relevé.

Mais en parallèle, ce choix met un coup de projecteur sur Noa Delacroix. Gardien prometteur, il a intégré le club il y a deux ans et s’est imposé comme l’un des cadres de sa génération. Sérieux, travailleur et doté d’un bon jeu au pied, il présente un profil moderne qui plaît à Eirik Horneland. Son intégration au groupe pro, même en tant que numéro 3, n’est donc pas un hasard.

D’autant plus que Delacroix entre dans une année charnière. En fin de contrat en juin 2026, il joue peut-être une partie de son avenir dès cet été. Une présence régulière sur le banc en Ligue 2, des entraînements au contact des professionnels pourraient accélérer son développement… et pousser le club à lui offrir une prolongation et donc un contrat professionnel.

Une hiérarchie encore à définir avant la reprise

Pour autant, il serait prématuré d’affirmer que la hiérarchie des gardiens ASSE est figée. Le match amical à venir contre l’ESTAC Troyes pourrait apporter de nouvelles indications. Si Delacroix est de nouveau préféré à Touré, cela validera l’orientation actuelle du staff.

Mais dans un secteur aussi sensible que celui des gardiens, tout peut évoluer rapidement. Un départ inattendu, une blessure ou une performance exceptionnelle peuvent rebattre les cartes. D’ici la reprise du championnat, prévue début août, plusieurs scénarios restent sur la table.

Ce qui est certain, c’est que l’ASSE entend bâtir un groupe soudé, équilibré et ambitieux. La gestion des gardiens, souvent dans l’ombre, fait partie intégrante de cette stratégie. Et le nom de Noa Delacroix pourrait bien devenir familier pour les supporters stéphanois dans les mois à venir.