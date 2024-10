La Ligue 1 est de retour à Saint-Etienne ce samedi 19 octobre. Pour le première fois de la saison, les Verts vont jouer devant un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Si les Lensois voulaient être plus nombreux, ils seront tout de même 1 500 à venir pousser leur équipe pour défier l'ASSE.

La fête promet d'être belle samedi 19 octobre, même si elle aurait pu l'être plus encore. Pour la première fois de la saison, l'ASSE jouera face à Lens dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Malheureusement pour les supporters Stéphanois, ainsi que pour ceux Lensois, un arrêté est venu limité le nombre de supporters prenant place dans la parcage visiteur.

1 500 Lensois face à l'ASSE

Pourtant, le 7 octobre dernier, les supporters des deux clubs s'étaient unis pour l'ouverture d'un secteur visiteur pour 2 000 supporters, ce qui aurait constitué le plus grand contingent de supporters adverses se déplaçant à Geoffroy-Guichard depuis bien longtemps. "Il est primordial de permettre aux supporters d'exprimer leur soutien envers leurs équipes. Des mesures restrictives seraient injustes et ne permettraient pas aux supporters de vivre pleinement leur passion dans des conditions dignes et respectueuses" expliquaient, dans un communiqué commun adressé à la Préfecture de la Loire, les amoureux des deux clubs.

⚽ ENCADREMENT DU DÉPLACEMENT DES SUPPORTERS DU RC LENS ET INSTAURATION D’UN PERIMETRE D’INTERDICTION D’ACCES AU STADE GEOFFROY GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 19 OCTOBRE 2024 OPPOSANT L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ÉTIENNE (#ASSE) AU RACING CLUB DE… pic.twitter.com/ijA3GEDcE0 — Préfet de la Loire (@Prefecture42) October 15, 2024

Si le nombre de 2 000 supporters espéré par les deux clubs ne sera pas atteint, c'est tout de même 1 500 supporters Lensois qui garniront samedi le parcage visiteur du Chaudron. En effet, la Préfecture de la Loire, via son compte X (ex-twitter), a publié ce mardi 15 octobre un arrêté visant à limiter le déplacement des supporters Sang et Or. L'arrêté explique que "l’accès au stade sera autorisé à 1 500 supporters maximum du RC Lens munis de contremarques, et escortés par les forces de l’ordre". Si le déplacement Lensois est limité, c'est tout de même une belle fête qui attend Geoffroy-Guichard ce samedi. En effet, l'ASSE enregistrera son premier guichets fermés de la saison, et l'amitié entre les supporters des deux camps promet une fête à la hauteur de l'évènement !