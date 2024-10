Olivier Dall'Oglio retrouve le sourire ces dernières semaines. L'entraîneur de l'ASSE a pu disposer de quinze jours pour préparer une rencontre très importante face au Racing Club de Lens. ODO s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Ben Old ? Oui, lorsque nous l'avons placé au cœur du jeu en tant que milieu de terrain, c'était en partie dû à quelques problèmes d'effectif. C'est un joueur polyvalent, capable de jouer à différents postes, que ce soit à gauche, à droite, ou ailleurs sur le terrain. À un certain moment, nous avons ressenti le besoin de le stabiliser à un poste précis, soit au milieu, soit dans un rôle plus offensif. Récemment, il a évolué dans une position plus offensive, et je pense que nous allons le maintenir à ce poste, car nous en avons besoin, et lui aussi a besoin de se développer dans ce rôle."

Boakye va débouler avec l'ASSE

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "En fait, cela découle de discussions avec les joueurs offensifs sur leur positionnement préféré. Après, en sélection, Zuriko joue sur le côté droit, peut-être parce qu'il n'y a pas de place sur le côté gauche. Ce que je veux avec ces joueurs-là, c'est qu'ils soient capables de jouer à droite comme à gauche, en tenant compte des spécificités de chaque côté. C'est vrai que c'est différent, car parfois, ils se retrouvent sur leur mauvais pied pour centrer, par exemple. Mais nous travaillons beaucoup pour qu'ils puissent être efficaces des deux côtés, afin de surprendre l'adversaire en cours de match, en changeant de position.

En ce qui concerne Augustine Boakye, c'est un joueur qui va apparaître rapidement, mais il a eu quelques pépins physiques. Il s'est blessé deux fois à la veille de matchs, avec des petites blessures qui l'ont empêché d'avoir des semaines d'entraînement normales. Il vient de jouer un match complet avec l'équipe réserve, ce qui est une première pour lui. Sa préparation a été perturbée, et même au début de saison, il n'a pas pu participer à tous les entraînements. Mais je pense que ça va rentrer dans l'ordre.

Augustine a besoin de s'adapter au rythme français, ce qui est normal pour les joueurs étrangers, surtout qu'il est un peu plus timide. Cela prend donc un peu plus de temps. C'est un joueur intéressant, mais comme d'autres, il a besoin de temps de jeu pour s'adapter. Il a l'avantage de parler français, contrairement à d'autres joueurs, pour qui nous devons faire appel à un traducteur sur le terrain et dans les vestiaires, afin qu'ils puissent comprendre les consignes et s'habituer à leur nouvel environnement."

Le plan D'Olivier Dall'Oglio

Olivier Dall'Oglio (ASSE) : "Boakye et Miladinovic ? Nous avons discuté avec eux et leur avons expliqué qu'ils ont besoin d'un certain temps de jeu. Pour ceux qui sont volontaires, notamment les jeunes joueurs, il n'y a aucun problème. Cependant, c'est parfois plus compliqué avec les joueurs plus expérimentés. Bien entendu, nous travaillons en étroite collaboration avec le staff de l'équipe réserve. Nous planifions les minutes de jeu, en prenant en compte les recommandations des équipes médicales, notamment des deux docteurs du centre de formation et des professionnels."