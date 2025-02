L'entraîneur angevin, Alexandre Dujeux, reste mesuré malgré la victoire face à Reims et insiste sur la nécessité d'engranger encore des points pour assurer le maintien. À quelques jours du choc contre l'ASSE, il appelle à la vigilance, rejoint par son défenseur Florent Hanin (SCO).

Une victoire importante, mais insuffisante pour le SCO

Le SCO d'Angers vient de signer un succès précieux face à Reims, permettant au club de prendre une avance de huit points sur la zone de relégation. Un soulagement temporaire pour l'entraîneur angevin, qui se refuse pourtant à tout relâchement. "Oui, on a huit points d’avance sur le barragiste (Saint-Étienne), mais en tant qu’entraîneur, je me dis qu’on n’a pas encore le nombre de points suffisants pour être maintenus", a-t-il déclaré après la rencontre. Une prudence justifiée alors qu’Angers devra encore batailler pour assurer son avenir en Ligue 1.

Un déplacement crucial à Saint-Étienne

Le prochain rendez-vous du SCO se profile déjà : un déplacement périlleux dans le Chaudron pour affronter une équipe stéphanoise en difficulté. L’ASSE reste sur une série noire avec trois défaites consécutives et un total alarmant de 11 buts encaissés en trois matchs. Pourtant, Dujeux se méfie de la bête blessée : "Il va falloir continuer à aller chercher des victoires. Et en L1, ce n’est pas simple de gagner des matches." Le technicien angevin sait que ses joueurs devront afficher la même rigueur et intensité que contre Reims pour espérer ramener un résultat.

Florent Hanin, défenseur d’Angers-SCO, partage également cet avis et souligne l'importance de ce succès : "C’est une bonne opération par rapport aux autres derrière qui ont perdu. Maintenant, je pense qu’on peut se mettre à l’abri un peu avant. On a beaucoup souffert aussi, je pense que dans l’utilisation du ballon, on peut faire beaucoup mieux. C’était un match couperet, on l’a gagné, donc on est contents. En tout cas, 8 points d’avance, ça commence vraiment à compter. Il y a le prochain match contre Saint-Étienne, notre concurrent direct. On a bien négocié ces confrontations directes, donc j’espère que le prochain match, on fera pareil."

Des absences notables pour Angers

Si le SCO pourra compter sur la dynamique positive de sa dernière victoire, l’absence de certains cadres pourrait peser. Alexandre Dujeux a évoqué les forfaits de possible Manu Biumla et Himad Abdelli, deux éléments clés du collectif angevin. "On parle souvent du groupe, il a encore répondu présent. Ça veut aussi dire qu’on a besoin de Manu Biumla et Himad Abdelli. Ce sont des joueurs importants pour nous. Mais quand ils ne sont pas là, il y a d’autres joueurs qui font le travail, donc c’est aussi une très bonne chose. Himad ? Sa dernière séance, la veille du match, n’était du tout concluante. Il n’allait pas bien, ce n’était pas la peine de l’emmener, il n’était pas prêt à jouer ce match-là. Il est touché au ischios, ça fait un moment que ça tire, là, c’était pire que d’habitude donc il ne fallait pas insister."

À quelques jours d’un duel décisif pour le maintien, Angers sait qu’un bon résultat à Geoffroy-Guichard pourrait lui permettre d’entrevoir un avenir plus serein en Ligue 1. De son côté, l’ASSE devra absolument réagir pour ne pas sombrer davantage.

Source : Ouest-France