Jean-Louis Gasset quitte le banc de Montpellier, mais reste maître du secteur sportif. Il pourrait nommer Zoumana Camara, un autre ex-Stéphanois, pour lui succéder au MHSC.

Depuis dimanche, les derniers espoirs de maintien du MHSC se sont quasiment envolés après une 21e défaite, cette fois contre Le Havre. Profondément affecté par cette saison cauchemardesque, Jean-Louis Gasset a pris la décision de se retirer du banc montpelliérain. Mais le technicien de 71 ans ne quitte pas le navire pour autant. En concertation avec les dirigeants, il s’apprête à devenir le grand architecte du secteur sportif, un rôle clé dans la reconstruction du club.

Un vestiaire toxique, une mission impossible

Appelé en octobre dernier pour tenter de sauver un groupe déjà au bord de l’implosion, Gasset n’a jamais trouvé la clé. Malgré ses efforts et son expérience, l’ancien entraîneur stéphanois s’est heurté à un vestiaire jugé "gangrené", porté par des cadres peu investis dans la survie du club. Téji Savanier, Jordan Ferri, Wahbi Khazri ou encore Benjamin Lecomte n’ont pas su ou voulu inverser la dynamique.

Le mercato hivernal n’a rien arrangé : les meilleurs éléments offensifs ont été bradés, et les recrues n’ont pas apporté la moindre plus-value. Une série de deux victoires en janvier n’a été qu’un leurre. La descente semble inévitable, et Gasset, marqué, préfère désormais œuvrer en coulisses pour reconstruire.

Jean-Louis Gasset responsable du secteur sportif

Avec ce nouveau rôle,qui pourrait être celui de manager général ou directeur du football, Gasset chapeautera l’ensemble du secteur sportif. Il supervisera notamment Bruno Carotti, dont la légitimité est fragilisée, Bertrand Reuzeau à la formation, et surtout, le prochain coach.

L’intérim est actuellement assuré par Ghislain Printant, mais Gasset souhaite installer son successeur rapidement, peut-être même avant la fin de saison. Le profil visé est clair : un coach jeune, libre, et en capacité de faire éclore les jeunes du centre de formation. Une volonté de rupture nette avec la vieille garde.

Zoumana Camara, un ancien Vert en pole au MHSC

Trois noms figurent sur la short-list : Jocelyn Gourvennec, Pierre Sage… et surtout Zoumana Camara. À 46 ans, l’ancien défenseur de l’ASSE et du PSG est le favori. Gasset le connaît bien, l’a côtoyé à Paris et a suivi de près son parcours en tant qu’entraîneur des U19 du club de la capitale. Les deux hommes ont échangé récemment à ce sujet.

