Djylian Nguessan et Paul Eymard, deux joyaux de l’AS Saint-Étienne, ont été appelés avec l’équipe de France U17 pour disputer l’Euro U17. Début tonitruant pour Nguessan, buteur face à l’Allemagne.

La formation stéphanoise continue de faire parler d’elle. Pour disputer l’Euro U17 qui se tient actuellement en Albanie, le sélectionneur Jean-Luc Vannuchi a retenu deux joueurs de l’AS Saint-Étienne : Paul Eymard, milieu de terrain prometteur, et Djylian Nguessan, attaquant chirurgical déjà apparu en Ligue 1 cette saison.

Ces sélections confirment la qualité du travail accompli au sein de la formation stéphanoise, redevenue ces dernières saisons un véritable vivier à talents. Si Paul Eymard s’est distingué par sa vision du jeu et son abattage au milieu, c’est Djylian Nguessan qui a attiré la lumière lors du premier match des Bleuets.

Nguessan décisif face à l’Allemagne

Ce lundi 19 mai, les Bleuets ont parfaitement lancé leur Euro en dominant l’Allemagne 3-0 lors de la première journée de la phase de groupes. Très actif sur le front de l’attaque, Djylian Nguessan a inscrit le troisième but français, scellant une victoire convaincante.

Aligné d’entrée, l’attaquant stéphanois a su exploiter un ballon mal renvoyé par la défense allemande pour ajuster le gardien d’un tir croisé du gauche. Une réalisation pleine de sang-froid qui confirme ses aptitudes de finisseur, déjà entraperçues cette saison en Ligue 1 sous le maillot de l’ASSE.

Deux rencontres cruciales à venir pour les Bleuets pour l'Euro U17

Après cette belle entrée en matière, les jeunes Tricolores auront deux tests d'envergure à relever. Ce jeudi 22 mai, la France affronte le Portugal, un adversaire redoutable, victorieux 4-0 de l'Albanie lors de la première journée. Puis, le dimanche 25 mai, la dernière journée face à l’Albanie pourrait être décisive pour la qualification en phase finale.

Dans ce choc de la poule, les deux équipes font jeu égal. Les deux équipes se procurent des occasions mais ne parviennent pas à débloquer ce match. Nguessan s'offre deux belles occasions avec une frappe repoussée par le gardien et cette tête non maitrisée sur un coup franc. Paul Eymard quant à lui aurait pu inscrire le but du tournoi avec ce sublime extérieur du pied qui prenait la direction de la lucarne, obligeant le portier portugais à une belle parade. Finalement, les deux équipes se quittent sur ce score nul et vierge de 0-0.