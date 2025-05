La saison est terminée depuis moins d'une semaine pour l'ASSE, officiellement de retour en Ligue 2, que les rumeurs mercato vont bon train et dans tous les sens. Relégation oblige, le club devrait voir plusieurs joueurs sous contrat quitter le navire en plus de ceux en fin de contrat et non prolongés. Mais un cas interroge depuis le début de saison : la situation contractuelle d'Yvann Maçon. Officiellement sous contrat jusqu'en juin.

C'est une saison que le pourrait qualifier de fantomatique ou de ratée pour Yvann Maçon. Le latéral polyvalent de l'ASSE est passé au travers de sa saison aussi bien sur le plan physique avec de nombreuses blessures, que sur le plan des performances, au mieux passables, au pire mauvaises. Ses statistiques sont éloquentes : 12 matchs de Ligue 1 joués (dont 10 en tant que titulaire) pour 796 minutes de jeu, soit 26% du temps de jeu. C'est maigre, très maigre. Habitué à être décisif les saisons passées (5 buts et 3 passes décisives au total), le guadeloupéen a également été muet sur ce plan là cette fois-ci.

Une prolongation jamais officialisée par l'ASSE ?

Si l'on se fie à sa situation contractuelle évoquée officiellement par le club, Yvann Maçon devrait quitter le club au 30 juin 2025. Sa dernière prolongation officielle remonte au 28 juin 2021. Mais depuis l'été dernier, le Journal L'Equipe annonce qu'Yvann Maçon a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires.

Le 30 juin 2024, Bernard Lions écrivait : "Saint-Étienne devrait annoncer sous peu la prolongation de contrat de deux ans d'Yvann Macon, son latéral doit polyvalent (...) Saint-Étienne va prolonger de deux ans le contrat d'Yvann Maçon, le latéral droit polyvalent. Alors que son contrat arrivait à son terme cette saison, Maçon se trouvera désormais sous contrat avec les Verts jusqu'au 30 juin 2027."

Les coulisses de l'absence d'annonce du club

Sauf que depuis, l'ASSE n'a rien annoncé ou officialisé. EVECT a donné la même information cet hiver mais toujours aucun signe du club.

Invité du podcast "Dessous de Verts", Bernard Lions a expliqué l'imbroglio. Alors, Yvann Maçon a-t-il vraiment prolongé jusqu'en 2027 ?

Bernard Lions : "Yvann Maçon l'été dernier, il prolonge. Il tourne un petit film pour officialiser sa prolongation de contrat dans un restaurant. Donc il y a tout un petit film pour annoncer sa prolongation qui est vachement fait. Entre temps, si j'ai bonne mémoire, ils perdent à Monaco. Ils doivent annoncer la prolongation de Maçon. Et en fait, entre temps, ils doivent faire un autre joueur. Donc en termes de communication, ils disent bon, on va calmer la défaite à Monaco, où rappelez-vous il n'y a pas de latéraux."

"Donc quand il n'y a pas de latéraux, on a perdu, on va faire venir un latéral. Alors ils disent bon, on ne va pas annoncer Maçon parce que Maçon était là. Donc on va annoncer un autre joueur et puis on annonce là, il joue un autre match et tu le perds. Et donc du coup, la prolongation de Maçon, elle ne tombe pas bien en termes d'annonce médiatique. Ils ne l'ont pas faite. Et après ils l'ont pas fait. Mais il a prolongé."