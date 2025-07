Dans une séquence pleine d’humour partagée par l’ASSE sur ses réseaux sociaux, Ben Old, accompagné de Florian Tardieu et Maxime Bernauer, offre un moment de légèreté lors du stage estival qui se déroule actuellement à Aix-les-Bains.

L’AS Saint-Étienne poursuit sa préparation estivale dans la bonne humeur. Preuve en est cette vidéo publiée par le club où l’on découvre Ben Old, l’ailier néo-zélandais arrivé l’été dernier, en pleine leçon de français... pas tout à fait académique. Le principe du jeu est simple, mais redoutablement efficace : Ben doit prononcer des mots français complexes, tandis que ses coéquipiers Florian Tardieu et Maxime Bernauer, assis derrière lui, tentent de garder l’eau dans leur bouche sans éclater de rire.

La règle est claire : si la prononciation du Néo-Zélandais est trop approximative, le fou rire est garanti... et l’eau finit inévitablement sur le sol. De « saperlipopette » à « Grenouille », le lexique choisi n’a pas épargné Ben Old. Mais c’est justement ce qui fait tout le charme de cette séquence, entre autodérision et esprit d’équipe.

Florian Tardieu et Maxime Bernauer : des juges (très) peu impartiaux

Dans ce sketch improvisé version stéphanoise, Florian Tardieu et Maxime Bernauer se transforment en juges bon enfant. Visiblement complices et taquins, les deux joueurs ont bien du mal à garder leur sérieux. L’eau finit souvent projetée par des rires incontrôlables, au plus grand plaisir de ceux qui visionnent la vidéo. Loin de l’intensité des séances de préparation physique, cette séquence démontre la bonne ambiance qui règne dans le groupe forézien, un élément non négligeable à quelques semaines de la reprise de la Ligue 2.

Cette cohésion visible à l’écran pourrait bien devenir l’un des atouts majeurs de l’ASSE cette saison, dans un championnat qui s’annonce relevé.

Une image rafraîchissante de l’ASSE

Dans une période où le football professionnel est souvent perçu comme trop sérieux ou trop distant, ces moments de partage offerts par le club sont précieux. Ils permettent aux supporters de découvrir une autre facette des joueurs : humaine, joyeuse et accessible. Pour Ben Old, encore en apprentissage linguistique, cet exercice humoristique marque aussi une volonté claire de s’intégrer pleinement au sein du vestiaire.

Cette séquence, qui fait le tour des réseaux, contribue également à renforcer l’image chaleureuse du club ligérien. Un club fier de ses valeurs, de sa convivialité et de sa capacité à fédérer – sur le terrain comme en dehors.