Le Média Day est devenu un rendez-vous incontournable pour les clubs de football professionnel, dont l’AS Saint-Étienne, afin de faire une mise à jour des différents visuels dans les stades et sur les plateformes officielles des clubs, de la Ligue et des partenaires (diffuseurs notamment). L’occasion de s’amuser pour les joueurs de l’ASSE.

Le Média Day, ou « journée médias », est une opération de communication organisée chaque saison par les clubs professionnels, généralement avant la reprise officielle des compétitions. Il s’agit d’une journée dédiée à la production de contenus audiovisuels et photographiques destinés aux médias, aux sponsors, à la LFP, aux diffuseurs et aux plateformes sociales du club.

Concrètement, les joueurs et le staff sont mobilisés sur plusieurs ateliers : shooting photo pour les fiches joueurs, vidéos en studio pour les animations des stades ou les retransmissions TV. Les images réalisées ce jour-là sont ensuite utilisées tout au long de la saison : affiches, réseaux sociaux, génériques TV, cartes Panini, campagnes de communication ou partenariats.

Le Média Day, vitrine du storytelling des clubs

En plus de son rôle purement logistique, le Média Day constitue une opportunité précieuse pour mettre en avant les joueurs, leurs personnalités et l’univers du club. De plus en plus scénarisé, cet événement sert aussi à créer des contenus viraux ou décalés pour engager les communautés de supporters sur les réseaux sociaux.

Pour la LFP et les diffuseurs comme Prime Video, le Média Day est un maillon essentiel de la valorisation du championnat. Chaque club doit produire des contenus standardisés dans le cadre des droits audiovisuels. Les présentateurs TV utilisent ensuite ces images dans les génériques, fiches joueurs, statistiques ou habillages visuels.

L’ASSE en mode portrait de famille

L’AS Saint-Étienne, par exemple, n’hésite pas à jouer sur l’humour, la nostalgie ou les références à son identité pour captiver ses fans. Le Média Day devient ainsi un levier de storytelling puissant et fédérateur.

Le club a partagé ce jeudi, une vidéo où les joueurs s’amusent à reproduire des photos correspondant à des portraits de famille. L’occasion pour le groupe de passer une journée dans la bonne humeur en remplissant ses obligations avant le début de saison.