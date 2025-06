Le concours du plus beau tifo organisé par la LFP met en lumière le travail de l'ensemble des groupes de supporters à travers la France. Ainsi, ce sont 18 tifos qui ont été choisis pour représenter leur club. Les stéphanois font évidemment partie du casting et c'est un tifo déployé lors d'une rencontre pas comme les autres qui a été retenu...

Le 20 avril dernier, le Chaudron vibrait pour un derby qui restera dans les mémoires. L’AS Saint-Étienne accueillait l’Olympique Lyonnais dans un stade Geoffroy-Guichard incandescent. Au terme d’un match maîtrisé, les Verts se sont imposés 2-1. À l'époque, c'était une victoire précieuse dans la lutte pour le maintien et ô combien symbolique pour les supporters.

Mais au-delà du résultat sportif, c’est l’atmosphère unique du match qui a marqué les esprits. Et notamment le tifo déployé sur trois tribunes du stade avant le coup d’envoi !

Trois tribunes unies pour un tifo d'exception !

La tribune Henri Point déployait un "Sainté" tandis que chaque kop déroulait son (ses !) tifo(s) ! Du grand art, à l'image de ce que les joueurs avaient préparé au Peuple Vert ce soir-là en l'emportant par 2 buts à 1 dans un stade Geoffroy-Guichard en fusion !

La LFP a décidé le plus beau tifo de la saison et a retenu, pour chaque club, une création déployée lors de l'exercice 2024/25. Côté ASSE, on sait les supporters relativement hermétiques à ces récompenses, notamment celles distribuées par la Ligue de Football Professionnelle. Toutefois, les Verts, malgré leur descente en Ligue 2, ont une ultime chance de briller parmi les clubs de l'élite. Ce sont encore une fois les supporters du club qui vont redorer le blason du club stéphanois. Une façon de rappeler que malgré les performances, le Peuple Vert est toujours bel est bien présent !

Pour voter, vous pouvez vous rendre ici ! Résultat du vote dans quelques jours...