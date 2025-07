Les jeunes de l'ASSE connaissent désormais leurs adversaires pour la saison 2025-2026. Les U19 de Frédéric Dugand et les U17 de David Le Moal entameront leur parcours dès le 24 août avec des ambitions élevées.

La saison des U19 Nationaux de l’ASSE débutera le dimanche 24 août 2025 au complexe Robert Herbin de l’Étrat, avec une réception de l’OGC Nice. Les Verts enchaîneront avec un déplacement à Colomiers, puis accueilleront successivement l’Olympique Rovenain et le Toulouse FC, deux adversaires au profil différent.

Le mois de septembre s’annonce déterminant pour installer une dynamique positive, avec des confrontations contre Ajaccio, l’OM et un déplacement périlleux sur le Rocher face à Monaco. Autant dire que les protégés de Frédéric Dugand devront rapidement se montrer à la hauteur.

Le championnat comptera 26 journées, avec une fin de phase aller le 23 novembre sur le terrain du Gazélec Ajaccio. La phase retour débutera dès le 30 novembre avec la réception de Colomiers. L’ultime journée se jouera le 10 mai 2026 face à Nice.

L’objectif est clair : viser la première place du groupe pour accéder à la phase finale et tenter d’aller chercher un titre qui échappe aux Stéphanois depuis 1998.

U17 Nationaux : une poule relevée pour les jeunes de Le Moal

Dans le groupe D des U17 Nationaux, le tirage n’a pas été tendre avec les Stéphanois. Dès la 1re journée, fixée elle aussi au 24 août, les Verts recevront l’OGC Nice, avant d’enchaîner avec deux déplacements piégeux à Colomiers et Air Bel.

Les U17 devront affronter les meilleurs centres de formation de la région : Monaco, Montpellier, Toulouse, Lyon La Duchère, sans oublier les derbys contre Saint-Priest ou les deux clubs corses, Ajaccio et le Gazélec.

Le calendrier, dense et exigeant, prévoit une trêve hivernale entre le 7 décembre et la reprise fixée au 18 janvier. La dernière journée aura lieu le 10 mai 2026, avec une affiche alléchante : ASSE – OGC Nice, comme un clin d’œil au début de saison.

Sous la houlette de David Le Moal, les jeunes Verts tenteront de faire oublier une saison précédente frustrante, en visant une qualification pour la phase finale, prévue en juin 2026.

Deux générations de l'ASSE à suivre de près

Si l’équipe professionnelle de l’ASSE jouera en Ligue 2, les catégories jeunes poursuivront leur mission de formation et de développement. Avec un centre de formation rétrogradé au 13e rang national, les enjeux sont multiples : remonter dans la hiérarchie, former les futurs pros et gagner des titres.

L’évolution des U19 et U17 stéphanois sera scrutée avec attention cette saison, tant pour les résultats que pour l’éclosion de talents comme Mehdy Lutin Zidee, Rayan Ait-Amer ou encore Nathan Kasia. La génération 2008/2009 pourrait bien offrir quelques belles surprises.