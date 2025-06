Pour sa 29e édition, le Tournoi de Maclas a offert un plateau relevé avec huit équipes U17 de renom. Parmi elles, l’ASSE a fait le pari audacieux d’aligner sa génération U16. Un choix qui a porté ses fruits, tant les jeunes Verts ont montré de belles promesses.

Opposée à Sochaux, Bastia et Amiens dans un groupe particulièrement relevé, l’ASSE a su faire preuve de solidité et de caractère. Après un match nul spectaculaire contre le tenant du titre sochalien (2-2, but Vibert et Toty), les Verts ont résisté à Amiens (0-0) avant de s’imposer face à Bastia grâce à un doublé d’Ilyes Mansouri. Ce succès décisif a permis à l’équipe de Kevin De Jesus de terminer en tête du groupe.

Dans l’autre poule, Dijon et Valence ont pris les devants au détriment de Clermont et Football en Mont Pilat, les organisateurs. Les demi-finales ont ainsi offert une belle affiche entre Saint-Étienne et Dijon, avec en toile de fond la volonté pour les Verts de continuer à déjouer les pronostics face à des adversaires plus âgés.

Les jeunes stéphanois abordent cette phase finale avec ambition, portés par une dynamique collective et des individualités déjà affirmées. Leur prestation face à Dijon pourrait bien les propulser en finale d’un tournoi où leur jeunesse est devenue une force.

L'épreuve Dijon pour l'ASSE

Les joueurs de Kévin De Jésus jouaient cette demi-finale à 10h30. Ils se sont imposés 1-0 grâce à un but de Mylan Toty. En parallèle, l'Olympique de Valence s'est imposé dans le temps additionnel contre Sochaux. Les deux équipes se jouaient donc le titre durant l'après-midi.

Dans cette finale qui aura commencé avec un peu de retard, le match aura été intense mais les Verts ont été efficaces. Une victoire 4-0 grâce a des buts de Ilyes Mansouri, Lucas Roche et un doublé de Mylan Toty. Le tournoi de Maclas est stéphanois !

