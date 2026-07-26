L'AS Saint-Étienne et le FC Nantes nourrissent la même ambition : retrouver immédiatement la Ligue 1. Pourtant, leurs dirigeants ont emprunté des chemins très différents durant ce mercato. D'un côté, Nantes s'est tourné vers des joueurs (et un coach !) rompus au football français. De l'autre, l'ASSE poursuit une politique de recrutement ouverte sur les marchés étrangers. Deux philosophies qui reflètent des conceptions différentes de la remontée.

La comparaison dressée par L'Équipe illustre parfaitement ce contraste. Relégué en Ligue 2, le FC Nantes a privilégié des profils qui connaissent déjà les exigences du championnat français. Maxime Dupé compte plusieurs saisons en Ligue 1 et une montée avec Toulouse. Mathieu Cafaro a déjà retrouvé l'élite à trois reprises au cours de sa carrière, dont une fois avec l'ASSE. Lucas Perrin possède une solide expérience en Ligue 1, tandis que Killian Corredor et Wilitty Younoussa connaissent bien la Ligue 2. Ce choix correspond également au profil de Michel Der Zakarian, entraîneur habitué à gérer des effectifs expérimentés et à construire rapidement des équipes compétitives. Les dirigeants nantais ont ainsi limité les inconnues en recrutant des joueurs déjà familiers du contexte français.

Nantes privilégie l'expérience, l'ASSE regarde ailleurs

À Saint-Étienne, la logique est sensiblement différente. Jakob Breum arrive des Pays-Bas après plusieurs saisons convaincantes avec Go Ahead Eagles. Thierno Ballo rejoint le Forez en provenance du Wolfsberger AC, en Autriche. Áron Csongvai quitte l'AIK Stockholm, en Suède, tandis que Mamour Ndiaye débarque de Sarpsborg, en Norvège. Seul Sohaib Naïr possède une véritable expérience de la Ligue 2. Cette orientation ne relève pas du hasard. Depuis l'arrivée de Kilmer Sports Ventures, la cellule de recrutement privilégie des profils capables de répondre aux exigences du projet sportif avant de regarder le championnat d'origine. Les dirigeants stéphanois accordent davantage d'importance aux qualités techniques, athlétiques et tactiques qu'à la connaissance du football français. Cette méthode s'inscrit dans une volonté de détecter des joueurs avant qu'ils n'atteignent une valeur de marché plus élevée.

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Deux stratégies, un même objectif

Cette opposition de style traduit deux lectures différentes d'un même défi. Nantes cherche avant tout à maximiser ses chances d'être performant immédiatement grâce à des joueurs déjà adaptés à la Ligue 2 et au football français. L'ASSE accepte une part d'incertitude plus importante en misant sur la capacité d'adaptation de recrues venues de championnats étrangers. Ce choix peut surprendre après les difficultés rencontrées par plusieurs joueurs recrutés hors de France ces dernières saisons. Pourtant, les dirigeants stéphanois n'ont pas infléchi leur stratégie. Ils estiment que le potentiel individuel et la marge de progression demeurent des critères plus déterminants que l'expérience de la Ligue 2. À quelques semaines du début du championnat, les deux principaux prétendants à la remontée offrent ainsi deux modèles de construction d'effectif. Les résultats des premiers mois permettront de mesurer laquelle de ces deux approches se révèle la plus pertinente.