Après une semaine de vacances, les jeunes pensionnaires de l’Etrat retrouvent la compétition et le quotidien dès ce week-end. Les U19 de l’ASSE se déplaçaient en principauté pour y affronter l’AS Monaco pour le compte du championnat de U19 national. Résumé du match.

Battu par Balma (0-1) lors de la dernière rencontre, Frédéric Dugand a expliqué son ressenti sur le match sur le site officiel du club : « C’est nous qui perdons ce match nous-mêmes. Nous avons un vrai problème de réalisme, car je ne peux pas reprocher à mes joueurs un manque d’engagement, ni de jeu. Mais je constate un manque d’efficacité et de la maladresse devant le but. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : R. Fuleki – Lengi, Assoumani, Jolivet – Marliac – Traore, N. Mouton, Reynaud – Toty, Emini Zibi, Lutin.

Sont entrés en jeu : Akil, Kaloga, N. Mnemoi, Thouilleux.

Résumé de la rencontre

Auteurs d’une première période convaincante et bien revenus des vestiaires, les jeunes Verts ont logiquement été récompensés de leurs efforts à l’heure de jeu. Lucas Reynaud a ainsi ouvert le score d’une frappe déviée qui a trompé le portier monégasque (Monaco 0-1 ASSE, 72e).

Mais encore en quête de certitudes depuis le début de la saison, les Stéphanois ont progressivement reculé. Une fragilité déjà soulignée par leur entraîneur et qui a une nouvelle fois coûté cher aux Verts. Monaco en a profité pour égaliser, avant de renverser complètement la rencontre en fin de match, les deux buts étant inscrits sur coups de pied arrêtés (Monaco 1-1 ASSE, 78e ; Monaco 2-1 ASSE, 86e).

Un scénario cruel pour les U19 Nationaux, une nouvelle fois battus après avoir pourtant longtemps fait jeu égal avec leur adversaire. Une issue difficile à digérer pour des jeunes Verts qui peinent, depuis le début de saison, à être récompensés de leurs efforts.

La réaction de coach Dugand

« C’était un match ouvert avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Sur cette fin de rencontre, on est plus fragiles, plus friables. On prend deux buts sur coup de pied arrêté, preuve qu’on manque encore d’efficacité dans les zones de vérité. Il nous manque ce truc, cette grinta, pour faire basculer les matchs de notre côté. Il n’y a pas à rougir de cette défaite, mais c’est la quatrième de suite. Il va falloir réagir et prendre conscience de l’enjeu pour aller chercher les points. »

La semaine prochaine, les joueurs de Frédéric Dugand affronteront le Sporting de Bastia le dimanche 8 novembre à 10h30 en terres corses.

Crédit photo : asse.fr