L’ASSE Guingamp a laissé des traces. Battus 3-0 au Roudourou, les Verts ont livré leur prestation la plus décevante de la saison. Sohaib Naïr a reconnu les insuffisances stéphanoises et appelé ses coéquipiers à réagir rapidement.

L’ASSE a vécu une soirée particulièrement difficile à Guingamp. Battus 3-0, les Stéphanois ont complètement manqué leur rendez-vous. Une défaite qui tranche avec la dynamique positive affichée jusque-là. Après la rencontre, Sohaib Naïr n’a pas cherché d’excuses. Le défenseur stéphanois a livré un constat particulièrement lucide sur la prestation de son équipe. Des propos relayés par EVECT.

ASSE Guingamp : Sohaib Naïr reconnaît une soirée ratée

Le constat de Sohaib Naïr est sans appel. Pour le joueur stéphanois, l’ASSE n’a tout simplement pas affiché son véritable visage au Roudourou.

« On n’a pas reconnu l’équipe ce soir », a-t-il expliqué après la rencontre. Une phrase forte qui résume le sentiment laissé par cette lourde défaite. Naïr estime même que les Verts n’avaient encore jamais réalisé une prestation de cette nature depuis le début de la saison.

Le défenseur assume également sa part de responsabilité. « Nous étions tous en dessous de nos standards, moi le premier », reconnaît-il. Une prise de parole qui montre l’état d’esprit du vestiaire après cette déconvenue.

Le joueur évoque aussi l’hypothèse d’un excès de confiance. L’ASSE restait sur une dynamique positive et pouvait aborder ce déplacement avec davantage de sérénité. Mais cette confiance a peut-être fait perdre un peu de vigilance aux Stéphanois.

« Inconsciemment, des fois quand tout va bien, même si ce n’est pas ce que tu souhaites, eh bien tu es moins vigilant », analyse Naïr.

Cette explication ne suffit évidemment pas à justifier le contenu proposé face à Guingamp. Mais elle permet au joueur de mettre des mots sur le naufrage collectif.

Le défenseur stéphanois veut une réaction rapide

Pour Sohaib Naïr, l’essentiel est désormais de ne pas laisser cette défaite s’installer dans les têtes. Le défenseur stéphanois sait que la saison est encore longue et que la Ligue 2 réserve régulièrement ce genre de scénarios.

« Il faut vite rebondir », insiste-t-il. Le message est clair : l’ASSE doit rapidement tourner la page et retrouver les standards qui lui avaient permis de construire sa bonne dynamique.

Naïr rappelle également une réalité du championnat. « On aurait aimé gagner tous les matchs cette année mais la Ligue 2 c’est difficile, tout le monde peut battre tout le monde. » Une manière de remettre cette défaite dans son contexte, sans pour autant minimiser la prestation des Verts.

Car le contenu du match reste préoccupant. Le vestiaire stéphanois était forcément très déçu après le coup de sifflet final. Le défenseur affirme que le groupe a parfaitement conscience d’être passé à côté de son rendez-vous.

Et c’est justement cette prise de conscience qui pourrait permettre à l’ASSE de repartir de l’avant.

« On ne doit pas faire une prestation comme celle-ci », reconnaît Naïr. Avant de livrer le message qui doit désormais guider les Stéphanois : « Il faut s’en servir, c’est une piqûre de rappel : repartons au travail. »

La lourde défaite à Guingamp doit donc servir d’avertissement. L’ASSE reste engagée dans une longue saison de Ligue 2. Mais après cette gifle, les Verts devront surtout montrer qu’ils ont retenu la leçon dès leur prochaine sortie.