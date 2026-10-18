Les U19 de l’ASSE affrontent Balma ce dimanche pour le compte de la 8e journée de U19 national. Après deux revers consécutifs, les joueurs de Frédéric Dugand espèrent une réaction d’orgueil pour ce match disputée à l’Etrat à 15h. Résumé.

Frédéric Dugand s’est montré fataliste sur le site officiel du club après le lourd revers du week-end dernier contre Montpellier (3-0) : « On s’aperçoit qu’on est tombé sur une équipe bien plus mature que nous. Objectivement, la marche était trop haute. Je n’ai pas ressenti un mauvais engagement de mes joueurs, qui ont mis les courses, mais ont pêché dans les choix de jeu. On a eu des occasions nous aussi, mais contrairement à notre adversaire, on a été trop tendres dans le dernier geste. »

La compo de l’ASSE

XI de départ : R. Fuleki – Lengi, Assoumani, E. Mnemoi, Marliac – N. Mouton, Thouilleux, Gary – Sidibé, Emini Zibi, Vibert.

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Sont entrés en jeu : Lutin, Akil, Fuleki.

Résumé de la rencontre

Les Verts jouent une première période correct mais ne parviennent pas a convertir les opportunités qui s’offrent à eux. C’est au début du second acte que les coéquipiers de Rafael Fuleki vont craquer. Suite à un débordement sur la droite de la défense stéphanoise, le joueur de Balma adresse un centre legerement en retrait et l’attaquant des visiteurs contrôle et ajuste le portier stéphanois. Etrangement seul, le joueur a eu tout le confort de conclure son action et de permettre à Balma de passer devant.

Les entrants n’ont rien changé au sort de cette rencontre. Les U19 partent en vacances avec une troisième défaite de suite et une dynamique très délicate. Il faudra trouver les solutions pour inverser la tendance.

La semaine prochaine, les joueurs seront en vacances. Le prochain match se jouera donc le dimanche 1 novembre contre Monaco à 11h en principauté.

Crédit photo : asse.fr