La jeunesse stéphanoise brille devant le but ! L'ASSE peut se féliciter d'une formation prolifique cette saison. De l'équipe U17 à la N3, plusieurs jeunes talents se distinguent par leur efficacité offensive. Retour sur les meilleurs buteurs de la formation stéphanoise toutes compétitions confondues.

Aït Amer, la référence offensive des U17 de l'ASSE

Avec 14 buts inscrits en U17, Rayan Aït Amer se positionne comme le meilleur buteur de la formation stéphanoise. Son sens du but et sa régularité font de lui un atout majeur pour son équipe. Il devance Sonny Yvars, auteur de 10 buts répartis entre les U19 et les U17, et Cheikh, qui comptabilise 9 réalisations en U19.

D'autres jeunes talents se distinguent par leur polyvalence et leur capacité à marquer dans différentes catégories. Nadir El Jamali affiche 9 buts, répartis entre la N3, la Gambardella et les U19. Eymard et Nativoha, avec 6 buts chacun, confirment également leur potentiel.

Parmi les joueurs ayant trouvé le chemin des filets à 5 reprises, on retrouve Hani Guerroudj (U19), Noah Moulin (U17) et d'autres jeunes prometteurs. À noter la présence de Kenzo Kies et Enzo Mayilla, qui brillent en N3 et en Challenge Espoirs.

Une formation prolifique à tous les niveaux

Derrière ce top 10, plusieurs joueurs continuent d'alimenter le compteur buts de l'ASSE. Que ce soit en U17, U19, N3 ou Challenge Espoirs, la formation stéphanoise prouve qu'elle regorge de talents capables de faire trembler les filets. Des noms comme N'Guessan, Aiki ou encore Ben Tiba illustrent cette profondeur offensive.

Reste à ces jeunes talents à confirmer leur potentiel et à saisir leur chance au plus haut niveau.

Classement des meilleurs buteurs de l'ASSE :