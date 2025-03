La fin de saison de l’ASSE reste incertaine. L’avenir des Verts, entre Ligue 1 et Ligue 2, se jouera d’ici mai. En coulisses, les dirigeants anticipent déjà un chantier majeur : la reconstruction de l’effectif, notamment en défense, mais aussi au milieu et en attaque.

Un effectif à renouveler en profondeur

Hier, nous vous évoquions le grand nombre de fins de contrat prévues du côté de l'ASSE. Petit rappel : difficile aujourd’hui de dire si l’ASSE évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que les dirigeants travaillent déjà activement sur l’avenir.

Le compte X DataScout a dressé récemment un tableau détaillé des fins de contrat en Ligue 1, et le constat est saisissant côté stéphanois : 35 % de l’effectif arrive en fin de contrat en juin prochain. Parmi les concernés : Boubacar Fall, Yunis Abdelhamid, Louis Mouton, Ibrahima Wadji, Léo Pétrot et Yvann Maçon, sans oublier les prêts de Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah.

À cela s’ajoutent 10 autres joueurs (38 % de l’effectif) dont les contrats courent jusqu’en juin 2026 : Gautier Larsonneur, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko, Lamine Fomba, Pierre Cornud, Dennis Appiah, Anthony Briançon, Florian Tardieu et Brice Maubleu.

En tout, 19 joueurs sont concernés, soit 73 % de l’effectif professionnel, représentant près de 49 % de la masse salariale. Une situation qui ouvre la voie à un été mouvementé, mais aussi à une refonte profonde, voulue par les dirigeants stéphanois.

Un milieu de terrain à consolider

DataScout a croisé le pourcentage de minutes jouées par les années de contrat restantes. Résultat : 51 % des minutes ont été disputées par des milieux de terrain dont le contrat expire en juin 2024 (Louis Mouton et Pierre Ekwah), tandis que 37 % l’ont été par des joueurs liés jusqu’en 2026 (Benjamin Bouchouari, Lamine Fomba, Florian Tardieu).

Chaque dossier présente ses particularités. Deux joueurs en particulier disposent d’une belle cote à L’Étrat : Benjamin Bouchouari (23 ans) et Pierre Ekwah (23 ans). Prolonger le premier et lever l’option du second permettrait de construire sur la durée tout en augmentant la valeur marchande de l’effectif.

Toutefois, rien n’est acquis. Les dirigeants devront convaincre Bouchouari de prolonger son bail, sous peine de le voir partir cet été. Plusieurs clubs se sont déjà renseignés. Concernant Pierre Ekwah, la situation semble plus favorable : l’ASSE dispose d’une option d’achat et garde la main. Si maintien en Ligue 1 il y a, l’ancien Nantais devrait poursuivre l’aventure dans le Forez.

Louis Mouton (22 ans), lui, est dans l’expectative. Après un bon début de saison, il marque le pas. Son contrat se termine en juin, et il peut déjà signer libre ailleurs. Le joueur a toujours affiché son attachement à son club formateur, mais rien n’est encore acté.

Enfin, pour Lamine Fomba (27 ans) et Florian Tardieu (32 ans), sous contrat jusqu’en 2026, les perspectives sont différentes. Une solution sera recherchée pour Fomba, dont les prestations peinent à convaincre. Tardieu, lui, revient en forme et son expérience pourrait peser dans la balance. Son avenir reste en suspens.

Une attaque déjà bien préparée par l'ASSE

Si le milieu de terrain pose question, l'attaque semble, elle, déjà structurée pour l’avenir. Les dirigeants ont verrouillé plusieurs dossiers importants : Djylian N’Guessan (16 ans) est lié jusqu’en 2027, tout comme Ben Old (22 ans), Augustine Boakye (24 ans), Zuriko Davitashvili (24 ans) et Lucas Stassin (20 ans), tous sous contrat jusqu’en 2028.

L’ASSE est donc en position de force avec ces éléments prometteurs. Reste le cas Irvin Cardona (27 ans), prêté avec option d’achat. Que le club reste en Ligue 1 ou redescende, sa conservation pourrait être stratégique.

Côté départs, Ibrahima Wadji (29 ans), libre en juin, ne sera pas prolongé sauf surprise. Même chose pour Ibrahim Sissoko (29 ans), à qui il restera une année de contrat, et qui ne sera pas retenu cet été.

La reconstruction est donc lancée. Les prochains mois seront décisifs pour façonner le visage du futur effectif stéphanois.