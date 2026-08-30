Entre la victoire contre Grenoble et les derniers jours du mercato, l'actualité de l'ASSE a encore été dense cette semaine. Plusieurs dossiers qui accompagnaient les Verts depuis le début de l'été ont trouvé une issue, tandis que d'autres restent ouverts à quelques heures de la clôture du marché. Sur le terrain, Saint-Étienne prépare désormais son déplacement à Dijon avec une première place à conforter.

La semaine avait commencé dans le sillage du succès obtenu contre Grenoble (4-0). Une troisième victoire en trois journées qui a installé l'ASSE seule en tête de Ligue 2 avec neuf points. Les Stéphanois comptent déjà dix buts inscrits pour un seul encaissé et ont signé deux clean sheets, à Sochaux puis contre le GF38. Le large succès face à Grenoble a aussi livré de premières tendances : Áron Csongvai a pris de l'épaisseur dans l'entrejeu, Irvin Cardona a poursuivi son début de saison efficace et Tamar Svetlin a réussi sa première titularisation. Le prochain rendez-vous arrive lundi soir à Dijon. Un quatrième succès permettrait aux Verts de conserver leur sans-faute avant la réception de Montpellier.

Mercato : le dossier Pierre Ekwah enfin refermé

C'était l'une des situations que l'ASSE traînait depuis plusieurs mois. Pierre Ekwah a officiellement quitté Saint-Étienne cette semaine pour rejoindre l'AJ Auxerre. Le milieu de terrain est prêté au club bourguignon avec une option d'achat. Une issue attendue après un été durant lequel le joueur n'avait pas réintégré le projet sportif de Ian Cathro.

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Son départ clôt surtout une période particulière. Prêté par Sunderland lors de la saison 2024-2025, Ekwah avait vu l'ASSE lever son option d'achat après la relégation. Le milieu contestait toutefois la poursuite de son aventure stéphanoise et n'avait pas repris avec le groupe professionnel. Son arrivée à Auxerre lui permet désormais de retrouver la Ligue 1.

Pour Saint-Étienne, cette opération a permis de débloquer l'un des principaux dossiers de l'été. Elle s'inscrit aussi dans une semaine durant laquelle les mouvements se sont multipliés dans le sens des départs.

Plusieurs départs de l'ASSE et une issue trouvée pour Moueffek

La réduction de l'effectif s'est accélérée. Après Igor Miladinovic, prêté au Partizan Belgrade, d'autres joueurs ont quitté le Forez. Ebenezer Annan a pris la direction du Rapid Bucarest et Mickaël Nadé a également tourné la page stéphanoise. Aïmen Moueffek semble en route vers Càdiz où il devrait passer sa visite médicale dès demain.

Le milieu formé à l'ASSE n'entrait plus dans les plans de Ian Cathro et n'avait pas été retenu lors des premières journées de championnat. Cádiz s'est positionné dans les derniers jours du marché. Le club espagnol devrait finalement obtenir son arrivée sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Pour Moueffek, ce départ est une page qui se tourne. Arrivé très jeune à Saint-Étienne, il n'avait encore jamais connu d'autre club chez les professionnels. L'Espagne doit lui offrir le temps de jeu qui semblait difficile à obtenir dans le Forez. Pour l'ASSE, ce départ réduit encore le nombre de situations individuelles à régler avant la fermeture du marché.

Lucas Stassin reste au centre des dernières heures du mercato

Tous les dossiers ne sont pas refermés. Celui de Lucas Stassin reste notamment à surveiller jusqu'à la fermeture du mercato. L'attaquant belge conserve une cote importante et plusieurs clubs se sont renseignés sur sa situation au cours de l'été.

Norwich a notamment manifesté son intérêt ces derniers jours. L'ASSE n'a cependant aucune raison de faciliter un départ dans des conditions qui ne correspondent pas à ses attentes. Le club dispose d'une position contractuelle solide avec un joueur recruté en 2024 et encore lié aux Verts pour plusieurs saisons.

Après une préparation tronquée, Stassin a retrouvé la compétition et a disputé la dernière demi-heure contre Grenoble. Son avenir reste néanmoins l'un des sujets susceptibles de faire bouger la fin de marché stéphanoise. Un départ obligerait aussi l'ASSE à se pencher immédiatement sur son secteur offensif.

Autre dossier à surveiller, celui de Zuriko Davitashvili. Les rumeurs se font plus discrètes pour le Géorgien qui devrait être titularisé demain soir en lieu et place de Jakob Breum.

La semaine aura donc essentiellement servi à rationaliser l'effectif. Plusieurs joueurs sans perspective en Vert ont trouvé une porte de sortie, le dossier Ekwah a enfin connu son épilogue et Saint-Étienne arrive dans les dernières heures du mercato avec moins d'incertitudes. Mais entre la situation de Stassin et les éventuels ajustements encore envisagés par le club, le marché n'a pas livré son dernier verdict.

Sur le terrain, Ian Cathro peut au moins s'appuyer sur une dynamique très positive. L'ASSE est leader après trois journées et se rendra lundi à Dijon. Le calendrier officiel de la LFP, une fois n'est pas coutume, place ce rendez-vous à la veille de la fermeture du mercato. Pendant que les dirigeants régleront leurs derniers dossiers, les joueurs auront donc une quatrième victoire à aller chercher.