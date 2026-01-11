Qualifiée face à l’ASPTT Dijon au tour précédent (2-0), l’ASSE s’offre une nouvelle réception en Coupe Gambardella et s’apprête à défier l’AS Monaco, leader de sa poule U19. Un choc formateur pour les jeunes Verts.

La formation stéphanoise s’apprête à vivre un nouveau rendez-vous majeur. Ce dimanche à 14h30, au stade Aimé-Jacquet, l’ASSE accueille l’AS Monaco en 32e de finale de la Coupe Gambardella. Une affiche relevée face à l’un des centres de formation les plus réputés de France, dans des conditions hivernales qui promettent un match engagé. Qualifiés au tour précédent contre l’ASPTT Dijon (2-0), les jeunes Verts ont l’occasion de confirmer leur solidité à domicile et de s’offrir un exploit face à un favori déclaré de la compétition.

En championnat U19 National, la situation est plus contrastée. Actuellement huitièmes avec 18 points, les Stéphanois pointent à cinq longueurs des play-offs. Un classement qui reflète un début de saison délicat, mais loin d’être inquiétant dans une logique de formation assumée par le club. Comme lors des exercices précédents, l’ASSE fait le choix de la jeunesse, avec des groupes souvent plus jeunes que leurs adversaires directs, ce qui engendre forcément des difficultés sur le plan physique et dans la gestion des matchs.

ASSE Monaco Gambardella : une jeunesse en apprentissage

Frédéric Dugand, entraîneur des U19 stéphanois et responsable du groupe engagé en Gambardella, ne s’en cache pas dans le Progrès. Le technicien ligérien évoque un début d’année comparable à celui d’un effectif U17-U18, marqué par la douleur, les remises en question et l’apprentissage constant. Pour lui, ces périodes compliquées sont essentielles dans la construction des joueurs. L’objectif prioritaire reste inchangé : accompagner les jeunes vers le monde professionnel, même si cela implique de traverser des phases plus difficiles sur le plan des résultats.

Cette philosophie prend tout son sens en Coupe Gambardella. Contrairement à certaines équipes qui doivent recomposer leur effectif, l’ASSE bénéficie d’une continuité précieuse. La compétition étant réservée aux joueurs U18, le club ligérien peut s’appuyer sur un groupe habitué à évoluer ensemble, ce qui constitue un atout non négligeable. Frédéric Dugand le rappelle clairement : la Gambardella est une opportunité “tout bénef” pour évaluer les joueurs dans un contexte de compétition à forte exposition.

Un test grandeur nature face à un favori

Face à Monaco, leader de sa poule U19 et candidat sérieux au titre, les Verts endosseront naturellement le rôle d’outsider. Une position qui pourrait leur convenir. Cette saison, l’ASSE avait déjà montré sa capacité à rivaliser avec les Monégasques en ramenant un match nul du Rocher (2-2). De quoi nourrir de légitimes ambitions avant ce nouveau duel. Dugand s’attend à une rencontre serrée et engagée, avec moins de pression pour son groupe, mais une intensité maximale.

Après avoir goûté aux play-offs U17 la saison passée, la génération 2008 va disputer un nouveau match de très haut niveau. Un contexte idéal pour mesurer les progrès réalisés et la capacité du groupe à répondre présent face à une référence nationale. La Gambardella reste une vitrine exceptionnelle pour la formation, et l’ASSE compte bien y défendre ses couleurs avec ambition, détermination et esprit de challenger. D’autant plus si certains jeunes, comme Paul Eymard ou Djylian N’Guessan, font partie de l'équipe en l'absence de match avec le groupe pro ce week-end !