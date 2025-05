Louis Mouton s'est livré en zone mixte après la rencontre (défaite 2-3 contre Toulouse). Écœuré, le joueur fait un bilan sur la saison et remercie les supporters. Voici ses propos recueillis par TL7 Saint-Etienne.

Louis Mouton (milieu de l'ASSE) : "Malheureusement, on n'a pas fait ce qu'il fallait et c'est triste d'en arriver là. On avait tous espoir, on y a tous cru. Je ne pense pas qu'il y en a dans le vestiaire qui ont lâché. On s'est donné au maximum mais maintenant à ce niveau-là, c'est des détails qui font que ça bascule en notre faveur ou pas. Aujourd'hui, on fait encore trop d'erreurs et on prend trop de buts. Quand on doit mettre quatre buts pour gagner un match, c'est trop compliqué ! Toute façon, Le Havre a gagné. On est tous des compétiteurs, c'est tellement durs d'en arriver-là qu'il n'y a personne qui va lâcher. Moi j'ai jamais cru au fait que Toulouse allait lâcher. Eux ils voulaient leur victoire, c'est des compétiteurs, ils veulent finir le plus haut possible et c'est normal. J'aurai fait de même. Je n'aurais pas lâché un match si la situation était inversée. Il fallait être meilleur, et meilleur sur les 33 matchs qu'il y avait avant aussi."

"Le fait que Le Havre gagne, ça aurait été encore plus terrible qu'on gagne et que Le Havre gagne." (Mouton après ASSE-TFC)

"Je pense que malheureusement, aujourd'hui, on a essayé d'amener le stade avec nous et faute d'y arriver, on a pris ces deux buts qui font mal. Ce sont des erreurs. Il y a peut-être eu des erreurs techniques, des erreurs tactiques mais mentalement tous les joueurs étaient marqués par cette défaite du soir. Le fait que Le Havre gagne, ça aurait été encore plus terrible qu'on gagne et que Le Havre gagne. Au final, on était dévasté dans le vestiaire. Peut-être qu'aujourd'hui la pression était trop forte pour nous, et qu'on a pas réussi à passer au-dessus. Que dire de ce stade, avec la saison galère qu'on a vécu. Des saisons où on est dans la dur comme ça, ils n'ont jamais lâché. Bien sûr qu'il y a eu des moments tendus mais dès qu'on a réussi à mettre un but ou gagner des matchs, c'était la folie. Il y a des images qui resteront gravées à vie dans toutes les têtes."

"Je comprends les supporters, si j'avais été à leur place et j'y étais il y a des années, j'aurai été dévasté pareil. Il y a des amis à moi dans la tribune, il y a ma famille. Les larmes que j'ai eues aujourd'hui, je les aurai eues pareil si j'avais été en tribunes. Je les remercie pour ce qu'ils ont fait cette année et depuis X années. Cette année, c'est nous qui n'avons pas été à la hauteur. Il n'y a pas meilleur ambiance en France que Geoffroy Guichard. Je m'excuse personnellement et je pense que le vestiaire est d'accord avec moi. On aura tout donné mais il nous a manqué des petits détails."

"Saint-Etienne ne meurt jamais"

"J'ai aussi vécu la relégation d'il y a trois ans. Je ne sais pas de quoi sera faire mon avenir. Saint-Etienne ne meurt jamais. Avec le stade qu'il y a là, les nouveaux propriétaires. Les fans et la qualité qu'il y a dans cette ville. Ca vit football, ça pense football et je me fais pas de soucis pour l'ASSE. S'il y a une ville qui ne va pas mourir c'est bien Sainté. Cela prend du temps de revoir le club au haut niveau et dans les premiers plans de la ligue 1."