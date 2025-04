Les U17 de l'ASSE avaient l'occasion de valider définitivement sa qualification pour les playoffs. Cette génération 2008-2009 aura véritablement survolé les débats cette saison dans cette poule D composé de l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice, l'AS Monaco ou encore Grenoble foot 38. À quatre journées de la fin, les joueurs de David Le Moal se déplacent à Air Bel. Résumé de la rencontre grâce au live de Poteaux-carrés sur leur forum.

Le scénario était simple, l'ASSE pouvait profiter de la contre-performance de Lyon pour s'offrir mathématiquement les playoffs sans jouer. Sinon, il fallait l'emporter à Air Bel, pour s'offrir trois derniers matchs de "préparation" pour les playoffs. L'ASSE pourrait rejoindre Strasbourg et Marseille déjà qualifiés.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Mouton (c), Kasia, Lengue -Aït Amer, Traoré, Aini - Toty, Epanya, Moulin.

Sont entrés en jeu : Lengi, Ngindu, Charros.

Résumé du match

Le match aurait pu commencer dans le bon sens pour les 17. Noah Moulin est proche d'ouvrir le score suite à une bonne récupération de Traoré mais il manque de justesse. Malheureusement, les locaux vont ouvrir le score sur leur première occasion. Une situation qui va donner confiance à Air Bel, face à des stéphanois peu inspirés dans cette première demi-heure.

Sur un coup franc de Rayan Aït-amer, Nathan Kasia trouve le poteau et Daniel Epanya, en renard, pousse le ballon au fond. 1-1 ! C'est le score à la pause dans ce premier acte poussif pour les joueurs de David Le Moal et Jules Fauvey.

Le second acte offre une incertitude totale. Les deux équipes peuvent passer devant mais Moulin et Kasia de la tête côté stéphanois manque l'occasion d'inscrire le second but. C'est Mylan Toty qui a la balle de match dans le temps additionnel de la rencontre mais sa frappe est trop croisée. Les deux équipes se quittent donc sur ce score nul de 1-1 ! L'OL, seule équipe en mesure de rattraper les Verts, se déplaçaient à Grenoble à 15h30. Ils ont gagné 6-0. Ils restent 3 rencontres, il faut un point pour les Verts pour officialiser les playoffs.

Égalisation des U17 à la 33e pic.twitter.com/rtbyP7aMs7 — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) April 5, 2025

La semaine prochaine, les coéquipiers de Mylan Toty recevront l'Olympique de Valence le dimanche 13 avril à 12h30.