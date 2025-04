Un gros challenge attend les Verts ce dimanche à 15h00. L’ASSE se rend sur les terres nordistes pour affronter Lens dans un stade en fusion, qui affichera complet pour la 63e fois. À l’occasion de cette 28e journée de Ligue 1, les hommes d’Eirik Horneland doivent absolument ramener des points sous peine de se retrouver encore plus distancés dans la course au maintien. Voici le groupe sélectionné par le staff stéphanois pour ce déplacement crucial.

Dernière ligne droite pour le maintien pour l'ASSE

À moins de dix journées de la fin du championnat, l’ASSE n’est toujours pas sortie de la zone rouge. Actuellement 17es, les Verts entrent dans la dernière phase décisive de cette saison 2024-2025. Juste après la trêve internationale de mars, ils ont affronté l’équipe de Luis Enrique et ont subi une lourde défaite (6-1), malgré une première période encourageante.

Le duel face à Lens s’annonce rude, mais la suite du calendrier réserve d’autres opportunités, notamment contre Brest, Toulouse et Strasbourg. Le derby à venir pourrait même être l’occasion de décrocher trois points précieux, tant ces rencontres ont une saveur particulière. Quoi qu’il en soit, pour espérer se maintenir, Saint-Étienne devra décrocher au moins trois victoires sur les sept dernières journées.

Le groupe convoqué pour affronter Lens

Eirik Horneland semble avoir trouvé la bonne formule pour dynamiser son équipe. Lucas Stassin brille avec huit contributions décisives lors des dix derniers matchs (en comptant ceux contre Montpellier), tandis que Pierre Ekwah commence à s’imposer au milieu aux côtés de Florian Tardieu, apportant un vrai équilibre à l’équipe. Aïmen Moueffek et Ibrahima Wadji font leur retour également.

Bonne nouvelle du côté des absences : Maxime Bernauer fait son retour après suspension, et Ben Old retrouve progressivement le terrain après sa blessure. L’infirmerie se vide peu à peu, avec seul Augustine Boakye encore indisponible, et ce, jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Cornud et Sissoko sont hors groupe !